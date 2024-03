ZOVU GA DŽEFRIJEM EPSTAJNOM IZ REP INDUSTRIJE: Paf Dedi vrbovao maloletnice za PROSTITUCIJU, isplivale GNUSNE TVRDNJE

Paf Dedi je od sinoć vodeća tema svetskih medija, nakon što se saznalo da su federalni agenti upali u njegove kuće u Los Anđelesu, Majamiju i Njujorku. Objavljen je snimak zabeležen ispred njegove vile na Beverli Hilsu. Više žena ga je ranije optužilo za seksualno nasilje, a protiv njega je podignuta optužba i za trgovinu seksom. Bio je nekad uglavnom poznat po muzičkoj karijeri i luskuznom životu, zbog čega su ga predstavljali kao najbogatijeg repera. Priča je skroz promenila tok.

Nakon što su federalni agenti pretresli kuće Paf Dedija, na internetu komentarišu da ih ta dešavanja podsećaju na slučaj Džefrija Epstajna, osuđenog predatora kojem se sudilo za trgovinu ljudima (maloletnim osobama) sa ciljem seksualne eksploatacije. Umro je u zatvoru u Njujorku 2021. godine.

foto: Profimedia

Korisnici X mreže zovu ga Džefri Epstajn u rep industriji. “Navodnog trgovca seksualnim uslugama Paf Dedija upravo su pretresli federalni agenti, nakon što je optužen za trgovinu seksualnim uslugama poput Džefrija Epstajna: navođenje na prostituciju maloletnih devojaka, reketiranje RICO i pripremanje muškaraca za seks", piše hindustantimes.com.

"Drogirao me je i prisiljavao na seks", optužbe za trgovinu ljudima i drogom

Muzički producent koji kaže da je radio na albumu "The Love Album: Off the Grid" Paf Didija 2023. godine optužio je hip-hop mogula za seksualno zlostavljanje i uznemiravanje, trgovinu seksom i razne druge oblike nedoličnog ponašanja u tužbi podnetoj 26. februara, piše www.billboard.com.

foto: CJ Contino Collection / Everett / Profimedia

U tužbi koju je podneo Rodni Lili Rod Džons, sudu u Njujorku, producent optužuje Kobsa koji poznaje princa Harija, da ga je "pipkao i dodirivao" njegov anus i pokušavao da ga navede na seksualne odnose sa njim i drugim osobama, uključujući producenta Stivna Arona Džordana i rođaka reperove bivše devojke. Navedeno je i da ga je Šon Kombs terao da "traži seksualne radnice", od kojih su neke bile maloletne, kao i da "vrši seksualne radnje da bi ga zadovoljio".

Među onima sa kojima je Paf Dedi navodno terao Džonsa na seks navodi se i glumac Kjuba Guding Džunior, piše scrippsnews.com

Džons je rekao i da se u februaru 2023. probudio go, sa vrtoglavicom i zbunjen u krevetu sa dve prostitutke i Kombsom, u kući repera u Majamiju. Veruje da ga je muzičar drogirao.

foto: JASON SZENES / UPI / Profimedia

Prema rečima Rodnija Džonsa, reper je učestvovao u zaveri sa nizom drugih optuženih u kompaniji RICO, navodno osnovanoj za nabavku i transport droge, vatrenog oružja i seksualnih radnica - od kojih su neke bile maloletne.

Metode zastrašivanja i pucanjava u studiju

Džons je naveo da su ga terali na seks metodama zastrašivanja, u šta su spadale i pretnje izolacijom od muzičke industrije i neplaćanje za njegov rad na albumu, za koji kaže da i dalje nije plaćen, iako je producirao devet pesama, piše u tužbi.

Paf Dedi, koji se pojavio juče u javnosti, jednog dana mu je obećavao da će dobit Gremi nagradu za producenta godine i nudio mu 250.000 dolara za kupovinu instrumenata, a narednog ga izlagao nasilju.

Kasandra Ventura Kasi i Paf Dedi foto: TIMMSY / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Džons tvrdi da mu je reper jednom pretio da će pojesti njegovu lice i ubiti majku, kako bi Rodni dobro razmislio šta treba da uradi. Dedi mu je pokazivao svoje oružje i hvali se kako se izvukao nakon što je pucao ljude, uključujući i pucnjavu u noćnom klubu u Njujorku 1999. Porota ga je oslobodila optužbi za posedovanje oružja i podmićivanje.

Nakon što je ispričao detalje o pucnjavi iz 2022. Džons ga se još više bojao i porasla je kontrola repera nad producentom. Taj incident desio se u studiju Chalice Recording. Rodni Džons naveo je da su reper, njegov sin Džastin i Džastinov prijatelj bili u žestokoj raspravi u kupatilu kada su odjeknuli pucnji. Reper i njegov sin napustili su kupaitlo, a mladić je ostao da leži na podu - "držao se za stomak i krvario iz predela nogu/kukova".

Džons je pritekao u pomoć i pozvao Hitnu službu. U tužbi je priložena fotografija indicidenta. Kako je rekao, reper ga je terao da laže o onome što se desilo i da kaže da se pucnjava desila ispred studija.

foto: Christopher Polk / Getty images / Profimedia

Prema istrazi LAPD, pucnjava je bila ispred studija iako Džons tvrdi drugačije. Lili Rod je naglasio da je policija bila dugo na mestu događaja i da nije bilo hapšenja kao i da je Paf Dedi veoma blizak sa šefom policije. Rekao je da ima svedoka koji mogu da potvrde njegovu priču. Naglasio je i da ima stotine video i audio zapisa kao dokaza ilegalnih aktivnosti muzičara i njegovih saradnika. Ti navodni dokazi odnose se na period od septembra 2022. do novembra 2023.

Džons traži najmanje 30 miliona odštete, zbog nanošenja emocionalnog stresa, trgovine seksom uz seksualni napad i RICO optužbe.

Advokat repera je u izjavi za Billboard rekao da je Džons lažov: "Imamo nadmoćan, neosporan dokaz da su njegove tvrdnje potpuno lažne. Pozabavićemo se ovim čudnim optužbama na sudu i preduzeti sve odgovarajuće mere protiv onih koji ih iznose".

foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Optužbe za seksualno nasilje: "Dok je bila u studiju, grupno su je silovali gospodin Kombs, treći napadač i gospodin Pjer"

Paf Dedija su četiri žene optužile za seksualno nasilje, Prema četvrtoj tužbi, Paf Dedi, njegov prijatelj Harvi Pjer i još jedan muškarac čiji indentitet nije otkriven, drogirali su i silovali 17-godišnju tinejžderku 2003. godine.

Žena koja sada ima 37 godina, a koja je tužila repera, rekla je da je u to vreme pohađala srednju školu i da je bila sa prijateljima u klubu u Detroitu kada je srela Pjera, bivšeg predsednika "Bad Boy Entertainment", kompanije Šona Kombsa, koji joj je rekao da izgleda seksi i insistirao je da bi njegov prijatelj i brat Paf Dedi voleo da je upozna.

"Kako je noć odmicala, 17-godišnja gospođa Do (kako je imenovana u tužbi), bila je sve više pijana, do te mere da nikako nije mogla da pristane na seks s bilo kim, a kamoli sa nekim dvostruko starijim od nje", piše u tužbi pa se ističe da ju je Kombs prvo silovao u kupatilu u studiju, skinuo joj je veš i prislio na seks.

foto: The Daily Stardust / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

"Dok je bila u studiju, grupno su je silovali gospodin Kombs, treći napadač i gospodin Pjer, tim redosledom", piše u tužbi.

Pevačica Kasandra Elizabet Ventura poznatija kao Kasi optužila je u nomebru repera i hip-hop mogula da ju je silovao i tukao. Tužba je obuhvatala i optužbu za trgovinu ljudima. Do nagodbe je došlo nekoliko dana kasnije.

U sudskim dokumentima se navodi da je Kasanda Ventura upoznala Paf Dedija 2005. kada je imala samo 19 godina, on je, kako je ona tvrdila u tužbi, počeo da je zlostavlja i kontroliše i prisiljava na seks sa muškim prostitutkama dok je on sve to snimao, fizički ju je zlostavljao i drogirao.

Pevačica je rekla da je reper, čije je pravo ime Šon Kombs provalio u njen dom i silovao ju je pred kraj njihove dugogodišnje veze 2018. godine. U tužbi se navodi i da je reper “bio sklon nekontrolisanom besu i da je često divljački tukao gospođu Venturu".

foto: Profimedia

Njegov advokat je negirao optužbe, a njen branilac rekao je za New York Times da su pevačica i Paf Dedi razgovarali pre nego što je podnela tužbu, a da joj je on ponudio novac da ćuti. Napomenuo je da se radilo o iznosu od osam cifara, ali da to ona nije prihvatila.

Kasandra Ventura Kasi i Paf Dedi bili su u vezi 10 godina, do 2018. Ona se naredne godine udala za fitnes trenera Aleksa Fajna sa kojim ima dve ćerke. Paf Dedi je u otvorenoj vezi sa reperkom Jung Majami, prošlog oktobra dobio je sedmo dete.

Blizak sa porodicom Klinton

Paf Dedi, u čije kuće su juče upali federalni agenti, viđen je u javnosti sa bivšim predsednikom Amerike i bivšom prvom damom SAD Bilom i Hilari Klintom sa kojom je 2004. razgovarao o važnosti izlaska mladih ljudi na izbore, na demokratskoj konvenciji.

foto: ROBYN BECK / AFP / Profimedia

Hilari je pohvalila slogan za izbore koji je plasirao: glasaj ili umri. "Zato se nadam da će ove godine više nego bilo koje druge ljudi stati i pomisliti: "Hej, želim li da se probudim za pet godina i da bude više nasilja na ulicama nego sada, više beskućnika, više ljudi bez posla? Deca nemaju šansu da se obrazuju, bolnice se zatvaraju?" Ovo je direktan uticja na njihove živote i verujem da je vaš slogan, "glasaj ili umri", tačan", rekla mu je, piše mtv.com, a Kombs je pohvalio njen stil odevanja.

Reper se više puta pojavljiavo u javnosti sa Hilari Klinton,a viđen je i u društvu Bila Klintona upletenog u aferu "Džefri Epstajn".

"Samo on sme da me zove po imenu"

Paf Dedi je zbog stravičnih optužbi izgubio niz poslova, a ranije je važio za jednog od najmoćnijeg u rep svetskoj industriji.

Poznat je po brojnim nadimcima, Paf, Paf Dedi i Paf Didi, kao i po nadimku Lav (Love). Njegovo pravo ime je Šon Kombs.

foto: Profimedia

"Rodio sam se kao Pafi, a onda sam postao Paf Ded", rekao je ranije Džejmsu Kordenu u "Carpool Karaoke", nakon što ga je voditelj "The Late Late Showa pitao kako bi trebalo da ga oslovljava.

Nastavio je: "Onda su me zvali Didi jer sam tako lep. A onda Paf Dedi pa sam postao ono što sam sada, a to je Ljubav". Na pitanje zašto ne navodi ime Šon, rekao je: "Tako me obično zove majka. Ne znam kada sam u nevolji".

Rekao je da samo jedna osoba iz muzičke industrije sme da ga zove Šon: "I ja ga zovem Šon, a to je Džej Zi". Pravo ime supruga Bijonse je Šon Karter. "Zovemo jedan drugom Šon. Niko drugi ne sme da me zove tako. Ne postoji bilo koja druga osoba, osim moje majke koja bi trebalo da me zove Šon", piše businessinsider.com.

"Sukob" sa Kanjeom Vestom

Paf Dedi koji važi za ekstremnog egocentrika, bio je blizak sa brojnim poznatim ličnostima, Naomi Kembel ga je zvala svojim bratom, nakon oputžbi za nasilje povukla je zajedničke slike sa njegove zabave, koja je organizovana neposredno pre nego što su te optužbe ugledale svetlo dana. isto je uradila i Dženet Džekson.

foto: GAMR/KHROME / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Nakon što je Kanje 2022. na reviji svog brenda Yeezy u Parizu promovisao majicu sa natpisom Šon Kombs se oglasio: "Neću se baviti svim stvarima koje se dešavaju na internetu, ali ono što moram da prokomentarišem jeste majica "beli životi su važni". Uvek sam podržavao i uvek ću podržavati brata Kanjea kao slobodnog mislioca. Ali ne dopada mi se majica kratkih rukava "beli životi su važni", Ne podržavam to", piše rollingstone.com.

U nastavku je dodao: "U ovom trenutku, sve što je Amerika planirala za nas jeste siromaštvo, izolacija i smrt. Pre nego što uspem da kažem da su svi životi važni, a svi životi su važni, nemojte se igrati sa time da su životiu crnaca važni. Ne nosite majicu. Ne kupujte majicu. Ne igrajte se sa time. Nije šala".

Na kraju je poručio: "Jer upravo sada mi smo ti koji umiru. Zaista nema vremena da ijedan drugi život bude važan osim plemena. Morate da budete crni bez pardona i volite svoj narod i svoje pleme pre svega".

(Kurir.rs/ Blic žena/ L. S)

