"SESTRA I JA SMO IMALE GRUPNJAK S HEFNEROM" Šok ispovest bliznakinje iz Plejboj vile: "Imala sam 19 kad mi je NAPRAVIO DETE"

Hju Hefner preminuo je u septembru 2017. Nije prošla ni godina od njegove smrti, a devojke iz celog sveta, ali i "zečice" iz njegove Plejboj vile, u javnost su iznosile gnusne optužbe za silovanje i maltretiranje. Njegovu lošu stranu ispričale su i bliznakinje Karisa i Kristina Šenon, koje su 18 meseci bile devojke glavnog urednika i osnivača Plejboja. Prema zakonu Sjedinjenih Američkih Država, tada još nisu bile ni punoletne.

Karisa je rekla da je aboritrala nakon što je saznala da je trudna s Hjuom. Imala je 19 godina, a on 83. Planirala je da ide na povećanje grudi koje bi finansirao Hefner, a onda su analize krvi otkrile da je Karisa trudna.

"Nisam imala odnose ni sa kim drugim, i to je mogla da bude samo njegova beba. Htela sam to da rešim što je pre moguće. Nisam želela da to sazna i nikada nije. Gadilo mi se moje telo i osećala sam kao da je vanzemaljac u mom stomaku, kao da je đavo bio u meni. Nisam htela da iko zna da nosim dete 83-godišnjeg muškarca", rekla je svojevremeno za "Sunday Mirror".

Sestra Kristina pomogla joj je da izabere kliniku u Los Anđelesu i nagovorile su Hefnerove telohranitelje da ih ostave u prodavnici jer idu u šoping, a onda su pozvale prijatelja da ih pokupi. Uspele su to sve da zadrže u tajnosti.

Bliznakinje danas imaju 34 godine, a bile su primorane da spavaju s Hefnerom kada su imale samo 19 godina, i to na njihov rođendan. Učestvovale su u nezaštićenom grupnom seksu i konzumirale mnogo alkohola.

Hefner im nije ostao u lepom sećanju, te su za njega rekle da ima "crnu dušu" i da su mnoge devojke koje su imale posla s njim, obolele od brojnih mentalnih problema. Takođe su istakle da su bile srećne kada su saznale da je Hefner umro jer nijedna druga žena neće morati da prođe ono što su one.

"Kada je Hefner umro, deo nas je bilo tužan, ali drugi deo je mislio: 'OK, dobro, više nijedna žena neće biti uništena na način na koji je nas uništio'. Mislila sam da je Plejboj jedna velika porodica, a sada sam svesna da je to bio kult", rekla je Kristina. Dodala je da se Hju ponašao kao da ih poseduje.

"Ako bismo prekršili njegova pravila, šest telohranitelja bi nas uvuklo u sobu. Ne bi nas puštali. Pratio je ranjive mlade devojke poput nas. Ponudi ti svet i onda te drži zarobljene u kući, koja je bila kao neka vrsta zlatnog zatvora", dodala je.

Bliznakinje su ispričale i kako ih je terao da ga zovu "tatica".

"Bile smo naivne. Sećam se da je bio jako šarmantan i fin. Nosio je svilenu pidžamu i papuče uz svoj crveni ogrtač. Bio je poput kralja u dvorcu - tako je bio moćan. Rekao bi mi: 'Hej, hoćeš da dođeš da sedneš pored mene?' Mogle smo da vidimo kako bi druge devojke odmah bile ljubomorne", prisetila se Karisa.

Za 19. rođendan odveo ih je u noćni klub i kupio im alkohol. Rekle su kako je Hefner često konzumirao metakvalon, a počeo bi da ih dodiruje kada bi tableta delovala. Davao im je i lekove koje su navodno trebali da im pomognu kod anksioznosti, a pušile su i travu.

"Prvo nam je bilo hladno, ali je nakon nekog vremena tableta počela da deluje i ošamutila nas. On je sve vreme ponavljao: 'Dušo moja, dušo moja...' i mazio nas dok smo ležale sa strane. Rekao je da ga zovemo 'tatice'. Bilo je gotovo pet ujutro kada smo se te prve noći vratile u svoju sobu i tada smo se složile da je on đavo. Ima tamnu dušu i ići će u pakao", rekle su sestre. Zbog proživljene traume planiraju da tuže Plejboj, a o svemu su progovorile jer žele da ljudi znaju ko je Hefner zaista bio i šta se događalo iza zatvorenih vrata.

(Kurir.rs/ Story.hr/ L. S)

