OTKRIVENO ZAŠTO JE HJU HEFNER ŽELEO DA GA SAHRANE PORED MERILIN MONRO: Nikad se nisu sreli, a evo koliko je platio GROBNO MESTO

Iako je prošlo već 62 godine od smrti holivudske glumice Merilin Monro, fascinacija njenim likom ostala je i dalje, a tehnološki investitor Entoni Džejbin nedavno je kupio grobnicu u blizini njenog večnog počivališta.

Entoni je oduvek sanjao o tome da bude uz nju i stoga nije imao problem da izdvoji 195.000 dolara (181.000 evra) za parcelu na aukciji.

Prodaja je bila naslovljena na Plejboj - Hjua Hefnera i Merilin Monro. Roze svilena Pucci haljina holivudske ikone prodata je za 325.000 dolara, dok je ruž za usne brenda Elizabet Arden koji je koristila, kupljen za 60.000 dolara.

Kupio grobnicu pored nje

Merilin je 4. avgusta 1962. pronađena mrtva u svom domu u Brentvudu nakon predoziranja barbituratom. Njeno golo telo otkriveno je kako leži licem prema dole na krevetu dok je rukom držala telefonsku slušalicu.

Međutim, mnogi njeni obožavatelji veruju da joj nikada nije bilo dozvoljeno da počiva u miru otkako je Hju Hefner potrošio 70.000 evra za grobnicu pored njene na groblju Westwood Village Memorial Park.

Njih dvoje su povezani preko Plejboja, ali se nikada nisu upoznali u stvarnom životu, uprkos tome što su fotografije na kojima je gola korišćene za naslovnicu slavnog časopisa 1953. godine. To je pomoglo u pokretanju Hefnerove karijere kao izdavačkog mogula i multimilionera, iako Merilin nikada nije dobila odgovarajuću naknadu.

Fotografije njenog golog tela u boji završile su u Plejboju godinama nakon što je pozirala fotografu Tomu Keliju kada nije imala novca, a tek je trebalo da postane uspešna glumica i model. Kasnije se saznalo da je Merilin rekla da joj je Tom platio mizernih 50 dolara za fotografije.

Poznata naslovnica prikazala je Merilin na vrhu ekrana u Madison Square Gardenu uz zadirkujuće reči: "Prvi put u bilo kom časopisu, poznata gola Merilin Monro."

A paragraf unutar časopisa je glasio: "Postojale su zapravo dve poze snimljene au naturel 1949. godine, neposredno pre nego što je prelepa plavuša dobila svoju prvu filmsku ulogu. Kad su se fotografije pojavile, pomogle su joj da se katapultira u zvezde. Odabrali smo bolju od njih dve za našu prvu Plejboj slatkicu."

Njenoj imitatorki se to nije svidelo

Hefner, koji je preminuo 2017. u od 91 godini, takođe je za Los Angeles Times 2009. rekao da želi da provede večnost pored Merilin. "Verujem u simbolične stvari. Provesti večnost pored Merilin je preslatko da bi se propustilo", rekao je.

Mnogi njeni najveći obožavatelji smatrali su to uvredljivim, a naročito Suzi Kenedi, koja je najpoznatija svetska imitatorka Merilin Monro.

Rekla je da je imati jedno od najprepoznatljivijih lica na svetu "čudo genetike". Za Daily Star je rekla da ima uhode i dobija zahteve za seks od muškaraca koji žele da je osvoje.

Ali takođe je ispričala koliko joj je bilo neprijatno zbog toga što je Hefnerovo telo stavljeno blizu žene koju je tako uspešno oponašala.

"Tako mi je ružno sve ovo s Plejbojem, reći ću vam zašto, jer Merilin Monro se nikada nije stidela svog tela koje ja volim. Sviđa mi se što se nikada nije stidela svoje seksualnosti i nikada se nije stidela kada su pokušali da je osramote zbog tih golišavih fotografija. Ali ono što me rastužuje je to što je to stvorilo Plejboj i Hjua Hefnera, a on joj nikada nije platio. On je nikada nije ni upoznao, a povrh toga, pokopan je pored nje i kao da je imao koristi od njenog oslobođenja.

Nikada se nije stidela onoga što je učinila. Žene ne bi trebalo da se stide ničega što su učinile u svojim životima ili sa svojim telima, ali tužno je što je muškarac morao da zaradi na tome", rekla je Suzi.

