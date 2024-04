"U KOVERTU NE STAVLJAJU VIŠE OD 20 €, A NA SVADBI NEMA ALKOHOLA" Anita se udala za Indijca, a ovi OBIČAJI su joj bili ČUDNI

Titkokerka Anita Madnić nedavno se udala u Indiji, a na svom Tik Tok profilu podelila je kako je izgledala njena svadba.

Anita je već tri godine u vezi sa Indijcem, a svoju ljubav su krunisali brakom jednim velikim i pomalo neobičnim venčanjem za naša poimanja.

- Prvo venčanje obavili smo u Hrvatskoj, a onda smo rešili da se venčamo i u Indiji. Čim smo sleteli tamo, pomislila sam "šta je sa ovim saobraćajem?". Tada sam prvi put upoznala njegove roditelje, koji su me dočekali zvukom bubnjeva i sa cvećem. Konačno smo se upoznali, nakon tri godine.

Njihove svadbe traju po tri dana, preko dana i uveče, tako da za svaki dan trebaju po dva autfita. Venčanicu i kompletnu odeću, tražila sam 14 dana. Venčanica se zove lenge, a cene su veoma prihvatljive, venčanicu sam platila oko 280 evra, a ima i jeftinijih.

Za razliku od naših običaja, mlada i mladoženja zajedno biraju i kupuju odeću. U Indiju su došli i moji roditelji, a svekar i svekrva su ih zaista fino ugostili, a način na koji su se sporazumevali bio je presladak - ispričala je Anita.

Ispoštovala sve njihove običaje

Kana je već vekovima deo rituala ženske lepote u Indiji i arapskim zemljama. Njena simbolika i ceremonijalna upotreba zavisi od zemlji u kojoj se obred odvija.

Najčešće se koristi za ritualno oslikavanje ruku mlada pre venčanja. Na ovakvim venčanjima, tokom ceremonije kane, tetoviraju se ruke i noge mlade, što je uradila i Anita.

- Na dan venčanja, ujutru su mi naneli kanu, koja se takođe nanosi i mladoženji, ali mnogo manje. Izrada tetovaža je trajala sat vremena, a još toliko morala sam da čekam da se to i osuši. Usledila je "rampudža", to je zapravo molitva Bogu Ramu, a poprilično veselo zvuči uz zvukove raznih instrumenata. Molitva se postepeno pretvori u ples.

Ples je trajao do kasno uveče. Verovali ili ne, alkohol se nije pio, jer smatraju ako zoveš Bogove na svoje venčanje - što Hinduisti rade, nije u redu da se pred njima pije alkohol, a to mi je najteže palo. Drugi dan venčanja je zapravo bio službeni dan sa pozivnicama, a sve pre toga bilo je u krugu najbližih, odnosno porodice. Indijci poprilično vole da kasne, pa je tako kasnila i naša ceremonija.

Prvi deo ceremonije organizovan je samo za najbližu rodbinu, mlada i njena rodbina ne bi trebalo da prisustvuju ovom događaju, ali smo mi želeli da vidimo kako to izgleda. Organizovan je ručak, a nakon ručka počela je halti ceremonija. U njoj se mladenci mažu sa kurkumom, mlada kod svoje kuće, mladoženja kod svoje. Veruje se da kurkuma ima zdravstvene benefite - otkriva Anita kako izgleda početak indijskog slavlja.

Prema njenim rečima, posle celog dana sledi ceremonija sangiti.

- Najbitnija stvar za ovu ceremoniju je obući se udobno, zato što se celo veče pleše. Mislim da je to vrh indijskih venčanja. Naime, sangiti je koncipiran tako da gosti venčanja, a posebno porodica i prijatelji izađu na binu i izvode određenu tačku, najčešće je reč o plesnoj tački, a neki se odlučuju i za pevanje. Zatim mladenci izlaze na pozornicu gde ih voditelj ispituje određena pitanja, kao na primer gde smo se upoznali... - nastavlja s pričom.

U kovertu se stavlja po 20 evra

Kod nas se nekad u kovertu stavljalo 50 evra, pa 100, a neki kažu da je danas i to malo. U Indiji je ipak skroz drugačije. Mladenci obično, ukoliko dobijaju novac na poklon u Indiji, to onda bude 20 evra.

- Nisu to neki iznosi, kako bi čovek očekivao. Mi smo pokrili oko 1.000 evra, i to je većina davala koverte. Što se tiče iznosa, pravilo je oko 1.000 ili 2.000 rupija, ali ajde da zaokružimo na 20 evra i to za celu porodicu - kaže Anita.

Opisujući dalje, ona kaže da bliži članovi porodice uglavnom donose veću sumu, a oni koji su dalji rod ipak donose manje

- To su sitni iznosi u odnosu na ono koliko zapravo potrošiš. U Indiji je to veliki "biznis", budući da se kod nas ljudi sve više odlučuju na manja slavlja. Svakako, niko ne može očekivati da će nešto pokriti - rekla je ona.

- Da bi cipele dobio nazad, mora da im plati. Zatim smo došli kuće, gde su mi prirpemili dobrodošlicu. Put kroz kuću posut je laticama, kad smo prošli put sa laticama, dočekala me posuda sa vodom u koju je trebalo da ugazim, zatim prvi korak koji se napravi treba biti sa desnom nogom. Za kraj, obišli smo kućni hram. Zatim je usledila večera i slavlje - zaključila je Anita.

Mlada se sprema, mladoženja igra

Poslednji dan je zapravo i najvažniji dan indijske svadbe, a sastoji se od samog venčanja i večere na koju dolaze sve zvanice.

- Dok sam se ja sređivala, moj muž i njegova porodica igrali su uz zvuk bubnjeva. Ovaj deo je veoma sličan našem dolasku po mladu, jedino što mladoženja dolazi na konju ili u kočiji. Samo venčanje trajalo je nešto duže od dva sata, a sastojalo se iz više delova, gde malo sediš, malo stojiš, malo hodaš oko vatre i bacaš piljevinu u istu i tako redom. Za kraj sam dobila mangal sutru - zlatnu ogrlicu sa perlama i priveskom koji dobija mlada - priča Anita.

foto: printscreen/tiktok/zefyxo

Kako kaže, u toku svadbe postoje zanimljivi običaji, pa tako je običaj da mladine sestre i drugarice, ukradu mladoženji cipele, ali da ih njegova porodica i rodbina ne uhvate u krađi. Sličan običaj postoji i kod nas, samo što se u našem slučaju mladi krade cipela.

