PRINCEZA DAJANA OPISALA TAČAN TRENUTAK KAD JE SHVATILA DA JE ČARLS VARA: Kamere sve snimile, umalo da otkaže venčanje, a onda...

Princeza Dajana bila je jedna od retkih članica britanske kraljevske porodice koja je otvoreno i bez fige u džepu govorila o svom životu, emocijama, problemima. U vremenu kad princeza od Velsa mesecima taji da je bolesna, mnogi su se setili koliko je njena svekrva bila otvorena i direktna.

Govorila je o svojoj bulimiji, psihičkim problemima i usamljenosti, a mnoge je šokirala kad je otvoreno priznala da ju je bivši suprug, današnji kralj Čarls varao.

foto: Profimedia

Ljubavni trougao koji su činili Čarls, njegova ljubavnica Kamilla i Dajana, postao je jedan od najpoznatijih u istoriji.

Dajana je u intervjuu koji je dala za BBC-jevu "Panoramu" rekla da ih je u braku bilo troje. U knjizi "Diana: In Her Words" Endrua Mortona, koji ju je napisao na temelju njene tajno snimljene ispovesti spominje se preljuba, kao i u razgovorima princeze Dajane i Petera Setlina, njenog trenera govorništva i javnog nastupa.

Jednog prilikom Dajana je otkrila kad je shvatila da je Čarls vara s Kamillom. Kako je ispričala, njen suprug je kupio poklon za ljubavnicu, a ona ga je pronašla.

"Možda se sećate da ste videli fotografiju mene kako jecam u crvenom kaputu kad je odlazio avionom. To nije imalo nikakve veze s njegovim odlaskom. Ono najstrašnije dogodilo se pre nego što je krenuo", započela je.

"Bila sam s njim u njegovoj radnoj sobi i razgovarala o putovanju. Zazvonio je telefon, bila je Kamila. Neposredno pred njegovo petonedeljno putovanje. Pomislila sam: "Trebam li biti pristojna i otići ili samo sedeti tu? Odlučila sam biti pristojna pa sam ih pustila. Srce mi je puklo", ispričala je.

Drugom prilikom ispričala je priču s poklonom.

"Još uvek sam bila nedovoljno zrela da shvatim sve poruke koje su dolazile do mene. Onda mi je neko u njegovom kabinetu rekao da je moj muž tražio da se za nju napravi narukvica. Jednog dana sam ušla u njegovu kancelariju i videla paket. Pitala sam šta je u njemu, a njegovi ljudi su mi odgovorili: "Ne biste trebali da gledate u to". Otvorila sam ga, a unutra je bila narukvica. Bila sam skrhana i shvatila sam da će on tu narukvicu dati njoj te večeri', ispričala je.

foto: KEYSTONE Pictures USA / Zuma Press / Profimedia

Zbog svega, skoro da je otkazala venčanje, ali je otišla na ručak sa svojim sestrama Sarom i Džejn i rekla im da se "ne može udati za njega", no sestre su joj rekle da je prekasno za otkazivanje venčanja.

"Pronašao je devicu, žrtveno jagnje, i na neki je način bio opsednut mnome. Ali bilo je toplo-hladno, vruće-hladno, nikad ne bih znala kako će biti raspoložen, gore-dole, gore-dole", ispričala je Dajana.

Čarles i Dajana venčali su se 29. jula 1981. godine u katedrali Svetog Pavla, pet meseci nakon što su objavili veridbu. Sledeće godine dobili su sina,princa Vilijama, a potom 1984. godine i princa Harija. Službeno su se razveli 1996. godine, piše Glossy.

(Kurir.rs/Story.hr/J.M.)

