BIVŠI MUŽ REŠIO JE DA JOJ NA SUDU UZME POSLEDNJE PARE: Jedva ga je izbacila iz kuće, plaća mu alimentaciju, a on je još tuži

Već 4 godine traje saga za Keli Klarkson koja se već neko vreme svim silama trudi da nastavi sa životom sada kada je njen razvod i zvanično okončan, ali njen bivši suprug Brendon Blekstok nikako da je pusti na miru.

Čini se da je i dalje zainteresovan za to da je odvuče nazad na sud kad god mu se za to ukaže prilika, ali kako stvari stoje, tome bi uskoro napokon mogao doći kraj.

foto: Profimedia

Nakon što je odugovlačio s iseljenjem s njenog ranča u Montani, bivši menadžer Brendon Blekstok sada uzvraća na tužbu koju je pevačica podnela protiv njega u martu ove godine.

Prema pravnim dokumentima koje je tada dobio TMZ, otkriveno je da je Blekstok prešao granicu kada je rezervisao nastupe i potpisao ugovore za svoju tadašnju suprugu na „The Voice“, Norwegian Cruise Line, Wayfair i kao domaćina BMA-a.

Pa je tako komesar za rad u Kaliforniji presudio je joj nekadašnji muž Brendon Blekstok isplati 2.641.374 dolara koje joj je bespravno uzeo.

Nova kontra-tužba

foto: Profimedia

Prema sudskim dokumentima do kojih je došao People, Blekstok i njegova menadžerska firma Starstruck Management poriču "svaku optužbu" koju je iznela pop superzvezda, koja ih je optužila za kršenje zakona o radu države od 2007. godine kada je sklopila usmeni sporazum sa kompanijom.

Dokumenti podneti u Kaliforniji tvrde da tužba voditeljke tok šoua „Keli Klarkson šou”,treba da bude odbačena jer je odluka koju je doneo komesar za rad u novembru 2023. „obavezujuća za Klarksonovu“. Pošto nije „podnela obaveštenje o žalbi u roku od 10 dana“ od kada je odluka doneta kako bi zatražila više od 2.641.374 dolara o kojima je presuđeno, Blekstok i njegovi advokati tvrde da je sada van odgovarajuće nadležnosti podnošenje posebne tužbe.

Blekstok takođe tvrdi da je navodna nezakonita zarada koju su on i Starstruck Management pribavili već uplaćena na njegovo i Klarksonove imanje i, ako bi dobitniku Gremija bila dodeljena veća odšteta, naknada bi zbog toga trebalo da bude smanjena.

Prekršio zakon

foto: Profimedia

Komesar za rad je presudio da su Blekstok i Starstruck Management prekršili kalifornijski zakon o agencijama za talente, koji kaže da menadžeri ne mogu da obezbede ili pokušaju da obezbede zaposlenje za umetnike osim ako ne deluju u saradnji sa licenciranim agentom.

Blekstok i njegov pravni tim uložili su žalbu u decembru prošle godine.

Keli Klarkson je sredinom marta ove godine podnela tužbu, u kojoj se navodi da je navodno Blekstok uzeo honorare u zamenu za obezbeđenje ugovora sa the Billboard Music Awards, The Kelly Clarkson Show, Norwegian Cruise Line, The Voice i Wayfair.

U izveštaju, pevačica traži „potpuno obračunavanje novca koje je Starstruck primio, direktno ili indirektno, u vezi sa bilo kojim i svim ugovorima, zapošljavanjem ili angažmanima koji se na bilo koji način odnose na lične usluge“, uključujući provizije, naknade, profit, avanse i naknade za proizvodnju.

Klarkson i Blekstok su se venčali u oktobru 2013. i on je bio njen menadžer od 2017. do 2020. godine, iste godine kada je ona podnela zahtev za razvod u junu.

Bivši par i poslovni partneri imaju dvoje dece, ćerku River i sina Remija.

Kako su počeli sa međusobnim tužbama?

foto: Profimedia, EPA/Christian Monterrosa

Pravna bitka između njih dvoje počela je u toku njihovog brakorazvodnog postupka u septembru 2020. kada je Starstruck tužio Klarksonovu, tvrdeći da joj duguje preko 1,4 miliona dolara neplaćenih provizija. Keli je zatim odgovorila podnošenjem dokumenata u kojima se navodi da su Blekstok, Starstruck i njegovi saradnici prekršili Zakon o agencijama za talente.

Dve godine nakon što je Klarksonova prvi put podnela zahtev za razvod, to je rešeno 2022. Naloženo joj je da svom bivšem mužu isplati jednokratnu isplatu od nešto više od 1,3 miliona dolara, kao i mesečnu isplatu alimentacije od 45.601 dolara.

