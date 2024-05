MRAČNA SENKA JEZIVOG PROROČANSTVA PADA NA PRINCA HARIJA: Dobio bi ono što nije ni sanjao, ali po cenu NEZAMISLIVE TRAGEDIJE

Britanska kraljevska porodica proživljava jako težak period, a zbog bolesti kralja Čarlsa mnogi brinu i za budućnost monarhije.

Retke informacije koje dolaze iz Bakingemske palate ne otkrivaju mnogo detalja o kraljevom zdravlju, ali ni o zdravlju njegove snaje Kejt Midlton pa smo proteklih meseci svedočili brojnim nagađanjima i teorijama zavere.

foto: i-Images / Eyevine / Profimedia

Neki su pažnju obratili i na astrološka predviđanja pa su tako isplivala razna "proročanstva", među kojima se najviše istaklo ono koje je zapisao slavni Nostradamus, a za koje mnogi veruju da govori o kralju Čarlsu.

"Ostrvskog kralja proteraće na silu. Zameniće ga onaj koji nema obeležja kralja", predvideo je navodno Nostradamus.

foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Mario Riding, koji se bavi iščitavanjima Nostradamusovih proročanstava veruje da bi kralj Čarls mogao da abdicira zbog "upornih napada na njega i Kamilu".

Iznenađujuće, on smatra da bi Hari mogao da nasledi oca. Naime, upravo njega prepoznaje kao osobu koja nema obeležje kralja.

foto: Toby Melville-REUTERS/POOL supplied by Splash News / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Da li bi princ Hari mogao da postane kralj?

Iako su se princ Hari i njegova supruga Megan Markl povukli iz kraljevske porodice i jasno dali do znanja da ih ne zanimaju kraljevski protokoli, on se još uvek nalazi u naslednoj liniji za britanski tron, i to na visokom petom mestu.

Naime, prema pisanju britanskih medija, Hari je, kao drugi sin monarha, rođenjem stekao pravo da se nađe u naslednoj liniji i to mu se ne može oduzeti, osim posebnim aktom britanskog parlamenta.

foto: Peter MacDiarmid / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nakon Čarlsove smrti, na prvo mesto dolazi njegov stariji sin i naslednik, princVilijam, a nakon Vilijama su na listi njegova deca, princ Džordž, princeza Šarlot i princ Lui. Hari bi mogao da se nađe na britanskom prestolu tek ako bi svi oni preminuli ili abdicirali, za šta je prilično mala šansa.

Kad je reč o proročanstvima, puno pažnje privuklo je i ono u kojem se predviđa tačan datum smrti kralja Čarlsa, naročito zbog toga što je ista osoba tačno predvidela datum smrti kraljice Elizabete.

foto: HENRY NICHOLLS / AFP / Profimedia

Kad kralj umre, na njegovo mesto dolazi princ Vilijam, koji je već sad preuzeo mnogo očevih dužnosti, ali ni njega predviđanja nisu mazila - još 2010. godine azijski astrolog Entoni Čeng, koji je najavio da njega i Kejt očekuju ozbiljni problemi nakon što princ napuni 39 godina.

"Par će imati ozbiljnih problema u dekadi koja nastupa nakon što on napuni 39 godina", tad se nagađalo da se radi o bračnim problemima, ali princ Vilijam je 39 godina napunio 2021. Te godine se dogodio jedan od najvećih skandala za kraljevsku porodicu - ozloglašeni intervjuu u kojem su Megan i Hari članove porodice prozvali za rasizam, što je nepopravljivo oštetilo ionako narušenu Vilijamovu vezu s bratom.

foto: Henry Nicholls-AFP/POOL supplied by Splash News / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Iste godine je izgubio dedu, princa Filipa, a samo godinu dana kasnije i baku, kraljicu Elizabetu. Ne smemo da zaboravimo ni Harijeve eksplozivne memoare u kojima brata nije štedeo iznoseći porodični prljav veš.

Međutim, to nije kraj Vilijamovih nedaća, bar ako je verovati Entoniju Čengu, koji je tvrdio da će princa u četrdesetim dočekati razvod ili velika nesreća.

"Jedno od ovoga će se dogoditi. Ako to bude nesreća, izgledno je da će biti fatalna", zaključio je Čeng i upozorio princa da bi trebalo da izbegava putovanja na jug ili na tropske lokacije.

foto: Belinda Jiao-REUTERS/POOL supplied by Splash News / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Hoće li se ovo zlokobno proročanstvo obistiniti ostaje nam da vidimo, ali ako Vilijam zaista izgubi život, ne sme se zaboraviti da se ispred Harija nalaze još troje njegove dece. Da bi Hari stupio na tron, morao bi da izgubi oca, brata i sve troje bratanaca, što ne samo da je malo izgledno, već bi za njega bila izuzetno tragična i bolna situacija.

(Kurir.rs/ Story.hr/ L. S)

