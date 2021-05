SUBOTICA POSTAJE SRPSKA SILICIJUMSKA DOLINA: Najseverniji grad Bačke biće centar IT INDUSTRIJE

Najseverniji grad u Srbiji, na opšte iznenađenje mnogih postao je nova "silicijumska dolina"!

Naime, sedam subotičkih IT kompanija, u saradnji sa Ekonomskim fakultetom i Visokom tehničkom školom strukovnih studija, osnovali su projekat "IT Subotica 2030", čiji je cilj da Subotica u narednih deset godina postane prepoznatljiv nacionalni i regionalni IT centar, ali i grad koji će biti idealno mesto za studiranje, rad i život.

Ovaj projekat će imati pet glavnih tačaka po kojima će se odvijati, a kako će izgledati "IT Subotica 2030" u narednih 10 godina pitali smo člana organizacije Mladena Prijića.

- Završili smo prezentaciju projekta u subotičkom habu, to znači da je Subotica konačno stasala da nastavi dalji i ubrzani razvoj grada kao IT centar. Cilj projekta je da pozicioniramo Suboticu kao jedan od glavnih centara u IT sektoru što na državnom što na reginalnom nivou, a za to nam je potrebno jedinstvo i sloga da zajedničkim radom dođemo do rezultata - rekao je Prijić, a potom otkrio koji su to najznačajniji ili najizazovniji za 10 godina koji su pred nama.

- Najznačajniji su vezani za IT deo, dva su vezana za uslove života u Subotici, ekološka pitanja... Svakako je najznačajniji deo je postaviti Suboticu kao centar specijalne ekspartize, novih tehnologija, dobrog obrazovanja, dobrih uslova rada... Drugi i veoma bitan zadatak jeste da dovedemo nove kompanije u Suboticu i da one budu kvalitetne i društveno odgovorne i da na taj način povećamo promociju grada i broj zaposlenih u Subotici - rekao je Mladen Prijić.

I obrazovne ustanove imaju svoju ulogu u ovom projektu i daće svoj doprinos, a kako će subotičke ustanove učestvovati u ovom projektu otkrio je predsenik Viseoke tehničke škole strukovnih studija Zlatko Čović.

- Naša ustanova je uključena je u ovaj projekat. Prepoznati smo od stranih kompanija kao kvalitetna obrazovna institucija koja edukuje i proizvodi inženjere različitih struka. Za studente će ovo biti jako korisno jer će moći da sagledaju jedan karijerni put i da im pokažemo da mogu da žive i rade u Subotici u IT struci - rekao je Čović.

