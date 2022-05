KEŠ ILI KARTICA? Svi volimo da je samo naslonimo na aparat, ali je u DVE SITUACIJE ipak bolje PLATITI GOTOVINOM: Evo kada i zašto!

Kada počnemo da radimo i primamo zaradu na račun, mnogi od nas jednostavno ne mogu da prestanu da provlače karticu. Ljudi imaju osećaj da tako manje troše, ali i da su moćni jer su do tog trenutka mogli da plaćaju samo gotovinom.

Dok nas prođe ovaj osećaj, već smo se navikli na karticu, a odlazak do bankomata ili banke postalo nam je još napornije nego ranije. Iz tog razloga mnogi biraju da budu jednostavno uvek plaćaju karticom. Ipak, u dve situacije bolje je plaćati gotovinom, a o tome je pričao i tručnjak za bezbednost, Vojislav Rodić za TV Prva.

- Pre svega, kad dođem u zanatsku ili uslužnu radnju, ili kupujem novine, plaćam gotovinom. Za par stotina dinara nekada u velikom centru obavim transakciju telefonom. Ali transakcija u malim radnjama košta njih, a ne mene. Ako vi u pošti dobijete 20 dinara provizije za održavanje infrastrukture pošte, sve su to troškovi transakcije. A kod zanatlije, on plaća trošak obrade od nekoliko procenata, mnogima je to skupo i zato neki od njih ne primaju kartice, preveliki im je trošak za poslovanje. Ja plaćam isto, biće plaćen PDV, ali će njemu ostati više, ja tu zato namerno plaćam gotovinski - rekao je on i dodao:

- Gotovina je anonimna, a svaka vaša bezgotovinska transakcija ostaje zabeležena, čak i kod kriptovaluta gde svi misle da je sve potpuno anonimno, zapravo nije. Vidimo to na primerima razvijenih zemalja, ali i kod nas, doći će policija do hakera koji je ransomware naplatio u kriptovaluti. I to do njega dolaze klasičnim policijskim metodama, a ne nekim tehnološki naprednim.

