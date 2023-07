HOĆETE DA ZABELEŽITE SVOJE NAJLEPŠE LETNJE TRENUTKE? Huawei stiže u pomoć sa telefonom koji će izdržati i najteže zahteve

Leto je, vreme odmora, putovanja i osećaja da će blaženstvo trajati večno... Da, znate na šta mislimo. Međutim, sve što je lepo, kratko traje, ali postoji način da se te prelepe uspomene sačuvaju i podsećaju na taj jedan poseban dan.

Naravno, tu su fotoaparati, ali oni su nezgrapni i baterije se brzo prazne, pa mnogo podešavanja i još nekih 300 čuda koje bi poremetile savršeno leto i savršenu uspomenu... Zato su tu telefoni, a tehnologija je toliko uznapredovala da su mobilni telefoni postali legitimni način fotkanja.

Baš tu negde dolazimo i do brenda Huawei koji ima novi telefon - Huawei nova 11 i on je baš ono što vam treba ovog leta. Zašto? Pa vrlo je jednostavno: spoj kvaliteta i cene je takav da mu ne možete odoleti, neverovatno kako dobro izgleda, a zabeležiće vaše najlepše letnje trenutke kristalno čisto. No, krenimo redom.

Nova 11 dolazi u dve boje - za ljubitelje klasike (realno, tu nikad nema greške) u crnoj boji i pazite sad ovo, u zelenoj boji, ali ne bilo kojoj, ne, ne, već u mint nijansi koja se odlično slaže uz neki lepi koktel na plaži, osvežavajući tonik na planini ili ono što prati vaš stil života.

foto: Promo

Spoj estetike i tehnologije koji inspiriše Ono što odmah upada u oči je dizajn, tačnije Super Star Orbit Ring koji je rezultat primene precizne tehnologije obrade metala za postizanje jedinstvenog, prepoznatljivog sjaja. Dizajn samog prstena na Super Star Orbit Ring-u savršeno oslikava spoj umetnosti i tehnologije kroz kombinaciju objektiva visoke definicije i nestvarne eterične estetike. Što bi naš narod rekao, mnogo je lep, a radi posao.

Ultra tanki dizajn - razlika koja se oseti

Uz novi Huawei imaćete i lepotu i tehnologiju uz ultra tanki dizajn što je u današnje vreme veoma bitna stvar. Da se ne lažemo, karakteristika koja posebno doprinosi estetici Huawei nove 11 jeste taj poseban dizajn.

OLED displej ravnih i tankih ivica poseduje dijagonalu od 6.7 inča i stopu osvežavanja od 120 Hz, čime se postiže šire vidno polje, a to znači da gledanje omiljene serije ili filma postaje prava uživancija i neverovatno iskustvo… O igricama i da ne govorimo, moći ćete potpuno da uronite u virtuelni svet i isključite se dok se igrate.

Unapređena arhitektura Huawei nove 11 donosi 10 odsto manju težinu i 16 odsto manju debljinu, što je postignuto zahvaljujući 3D integraciji, naprednoj tehnologiji koja omogućava da se sve komponente uređaja kompaktnije slože uz efikasnu upotrebu prostora. Huawei nova 11 težak je svega 168 grama, uz debljinu od 6.88 milimetara, što ga čini savršenim za brz tempo savremenog života. Dakle, lagan kao pero, tanak, a tako tehnološki napredan.

Znamo, već se pitate, šta sa fotografisanjem? E to je prava poslastica…

foto: Promo

Ultra širokougaona prednja kamera za savršene selfije

Znate onaj osećaj kada jedva čekate da se slikate, nameštate se, tražite savršenu pozu, okinete, a fotografija ispadne nekako… ništa posebno. Onda se opet nameštate, opet fotografišete, ali taj posebni trenutak je prošao. Huawei se pozabavio i tom problematikom i došao do rešenja.

Ovaj telefon poseduje ultra širokougaonu prednju kameru rezolucije 60 megapiksela i otvora blende f/2.4, uz širok spektar naprednih funkcija koje unapređuju kvalitet fotografije, detalje i reprodukciju boja.

Pored toga što je idealan za grupne selfije, Huawei nova 11 poseduje napredne tehnologije obrade fotografije koje unapređuju detalje na selfijima uslikanim pri slabom osvetljenju. Nema više zrnastih fotki i propuštenih prilika, već samo lepe uspomene zabeležene da traju.

Ultra Vision kamera - portreti koji ostavljaju bez daha, čak i noću

Ok, možda niste fan selfija, možda više volite da fotografišete druge ljude ili pejzaže. Nema problema, Huawei nova 11 ima odličnu zadnju kameru i to ne bilo koju već Ultra Vision sa rezolucijom od 50 megapiksela, kao i ultra širokougaonu makro kameru rezolucije 8 megapiksela. Zahvaljući naprednim funkcijama, poput XD Portrait algoritma, portreti se ističu po svojoj izuzetnoj oštrini i živopisnosti. Dakle, videće se svaki detalj.

Takođe, on poseduje čitav spektar modova koji pružaju mogućnost da uhvatite sve uzbudljive i nezaboravne trenutke. AI Snapshot omogućuje snimanje svih dinamičkih trenutaka uz izuzetnu preciznost i brzinu, dok makro kamera obezbeđuje kreiranje detaljnih fotografija čak i na blizini od čak 2 cm. Vrhunske mogućnosti koje nudi ova Huawei kamera pruža svim ljubiteljima fotografije i kreatorima sadržaja priliku da oslobode sve svoje kreativne potencijale. Ptica u letu? Može. Talasi koji udaraju o obalu, zalazak sunca na nekom od planinskih vrhova? Može. Na vama je da odlučite šta želite da sačuvate od zaborava, a Huawei nova 11 ima sve ostalo.

Sada se pitate: šta sa baterijom? Koliko traje, hoćete li uspeti da izdrži sve prohteve i zahteve? I tu imamo odlične vesti.

Baterija koja pomera granice

Iako ima izuzetno tanak dizajn, Huawei nova 11 ima bateriju kapaciteta od 4500 mAh, koja obezbeđuje celodnevno trajanje baterije, čak i prilikom intenzivnije upotrebe. Tako da možete pustiti mašti na volju, fotkati sve što vam srce ište, a da ne doživite mini nervni slom ako se telefon izenada ugasi. Ono što ovaj telefon čini idealnim saveznikom za užurbani gradski život kao i letnje avanture, jeste opcija za brzo punjenje, koja funkcioniše čak i kada se uređaj koristi prilikom punjenja i obezbeđuje punjenje do 50 odsto za samo 15 minuta.

Dostupnost i cena

Huawei nova 11 dostupan je u Srbiji od 10. jula u prodavnicama provajdera A1, kao i u slobodnoj prodaji u Gigatronu, po ceni od 79.999 rsd.

Dakle, šta čekate? Uronite u svoju letnju avanturu opremljeni odličnim telefonom koji će vam biti verni saputnik i beležiti sve neponovljive, prelepe trenutke…

Promo tekst