INSTAGRAM UVODI NOVU OPCIJU KOJA ĆE SE MNOGIMA DOPASTI: Dosad je bila dostupna samo u Americi, ali ima jedna ZAČKOLJICA

Uskoro će Reel video snimci moći da se preuzimaju, a ne samo da se čuvaju na Instagramu, kao što je to sada slučaj.

Korisnicima Instagrama iz SAD je od juna omogućeno da preuzimaju Reel video, a ne samo da ga čuvaju na pomenutoj mreži, a ova opcija će uskoro biti primenljiva i za korisnike širom sveta.

Ovu promenu je najavio šef Instagrama, Adam Moseri.

foto: Shutterstock

Ipak, i ovde će postojati takoreći jedna začkoljica. Reels koji se preuzmu sa Instagrama imaće vodeni žig, koji ima Instagram logo i ime naloga. Ovo nije novost, jer slično već imaju TikTok i Jutjub, a sve kako bi se osiguralo da preuzeti sadržaj pokazuje sa kog servisa potiče, ukoliko se objavi na drugom servisu.

Još jedna stvar je da će se Reels sa licenciranom muzikom preuzimati bez zvuka, tako da će samo oni sa originalnim zvukom moći da se čuju.

Ukoliko bude korisnika koji ne žele da se njihov sadržaj uopšte preuzima sa Instagrama, mogu da odu u Settings > Privacy > Reels and Remix i isključe opciju "Allow people to download your Reels".

(Kurir.rs/ Informer)

Bonus video:

01:30 DECI SU DRUŠTVENE MREŽE DANAS IGRALIŠTA! Stručnjak o pedofilima na internetu: OVO su glavni problemi roditelja