Sajt i mobilna aplikacija X (bivši Twitter) trenutno ne rade, a korisnici masovno prijavljuju problem.

Kako navode, mogu da otvore aplikaciju, ali ih umesto uobičajenih objava, sačeka poruka "welcome to your timeline" (dobro došao/la na vremensku traku).

foto: Printscreen/X

Trenutno ne izlaze postovi korisnicima ove mreže, a umesto toga dočekuje ih prazna pozadina.

Korisnici u Srbiji takođe imaju problem sa mrežom X.