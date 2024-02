VIŠE NIKO NEĆE MOĆI DA VAM SKRINŠOTUJE SLIKU NA WHATSAPP-U: Šta znamo o novoj funkciji popularne aplikacije

WhatsApp je jedna od najpopularnijih aplikacija za dopisivanje na svetu, tako da stalno radie na privatnosti i bezbednosti svojih korisnika, a nova funkcija koju razvijaju to i dokazuje.

U pitanju je ugrađena funkcija zahvaljujući kojoj niko neće moći da skrinšotuje vašu profilnu sliku na WhatsApp-u.

Trenutno, moguće je da sakrijete profilnu sliku kada odaberete Settings > Privacy > Profile Photo, i onda imate opcije: Everyone, Nobody i My contacts. Međutim, u Beta verziji 2.24.4.25, zabranjeno je skrinšotovanje profilne slike.

Kako se navodi, ovo i dalje ima svoje ranjivosti, jer je moguće da se slika sačuva putem desktop verzije aplikacije, odnosno ovo je ograničeno samo na mobilnu verziju WhatsApp-a.

foto: Shutterstock

Čini se da je ovo prva među popularnijim aplikacijama za dopisivanje koja brani skrinšotovanje profilnih slika. Instagram predvodi što se tiče ove inovacije, kao što smo vec pisali u našem tekstu. Dok u Telegram-u ova vrsta inovacije još nije zastupljena.

Takođe, ne zna se tačno kada će ova funkcija stići globalno jer je za sada samo dostupna za Beta verziju i to pojedinim korisnicima, ali je svakako dobrodošao dodatak pojačanoj bezbednosti.

Izvor:B92/Kurir/Darko Mulic