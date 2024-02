NOTHING PHONE 2A IPAK ZVANIČNO PREDSTAVLJEN: Ovo su neki od poznatih detalja

Iako je zvanično lansiranje Nothing Phone 2a telefona zakazano za mart, kompanija je posetiocima MWC kongresa u Barseloni omogućila prvi pogled na ovaj uređaj

Iako izlaganje Nothing Phone 2a modela telefona ne otkriva skoro ništa o njegovim specifikacijama, MWC 2024 pružio je priliku da otkrijemo kako izgleda njegov dizajn, doduše kroz staklene kutije u kojima je bio izložen. Prvi pogled na novi telefon, čiji dolazak na tržište očekujemo petog marta, odbacuje sve ranije glasine o tome da on neće imati Glyph svetla karakteristična za dosadašnje modele.

Na poleđini uređaja nalaze se tri svetlosne trake, što je dosta manje nego 11 na prethodnom Nothing Phone 2 modelu koji smo imali prilke da testiramo, ali one su ipak prisutne. To nam govori da animacija punjenja koju smo videli na prethodnim modelima neće biti uključena u novi telefon, barem ne na novi način.

foto: Printscreen Twiter

Uz to, Nothing Phone 2a ima jedinstveni modul kamere centriran na gornjoj polovini zadnjeg panela, sa sočivima grupisanim tako da izgledaju kao oči. Upravo to objašnjava slogan „Fresh Eyes“ koji je Nothing koristio u svojim dosadašnjim najavama.

Budući da se tokom ovog „gostovanja“ na mobilnom kongresu u Barseloni nalazio u staklenim kutijama, nije moguće napraviti detaljno upoređivanje njegove veličine u odnosu na druge uređaje. Ipak, prema onome što je moglo da se vidi, Nothing Phone 2a nije značajno veći ili manji od svojih prethodnika.

Here we go... let's unbox Phone (2a). pic.twitter.com/6CZOGgfebc — Nothing (@nothing) February 28, 2024

Ukoliko ste nadali nečemu kompaktnijem, deluje da će ovaj uređaj to moći da pruži. Prednja strana telefona na sajmu nije sasvim otkrivena, ali je Nothing danas na svom Twitter (X) nalogu objavio i video otpakivanja u kom je otkrio više detalja o svom predstojećem modelu.

foto: Printscreen Twiter

Ono što znamo od ranije, a što je Nothing direktno sa MWC kongresa, je to da će novi model po prvi put imati MediaTek čipset, za razliku od ranijih Qualcomm Snapdragon rešenja. Nothing Phone 2a tako će pokretati Dimensity 7200 Pro čipset, a imaće RAM od 12 GB.

Kompletne specifikacije predstojećeg telefona očekujte već za nedelju dana, kada će Nothing Phone 2a zvanično izaći na tržište.

Izvor: Benchmark/Kurir/Darko Mulic