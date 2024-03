YouTube dodaje „shorts samo za članove“ - ovo su detalji nove funkcije: Ima jedan važan cilj

Kao što je navedeno u video snimku, kreatori će moći da izaberu „Samo za članove“ u toku otpremanja za svoje Shorts, dodajući nivo ekskluzivnosti njihovim otpremanjima.

Shorts Only Members će biti prikazan sa ikonom zvezdice na sličici, što ukazuje da ih mogu pogledati samo pretplatnici koji plaćaju. Članovima kanala će se prikazivati ovi klipovi samo za članove iu njihovim kratkim filmovima i u feedovima za pretplatu, dok će im takođe biti dostupni na kartici Članstvo.

foto: Shutterstock

Kako je objasnio YouTube:

„Samo za članove Shorts" vam omogućava da iskoristite svoje već planirane sadržaje i može biti posebno korisno za vaše članove ako vaš Short sadrži posebnu najavu proizvoda ili ograničenu ponudu. Pokušajte da koristite Shorts samo za članove za pitanja i odgovore iza scene ili klipove predstojećeg sadržaja.“

To je još jedan jednostavan način da obezbedite pogodnosti za svoje članove koji plaćaju i podstaknete više zajednice u aplikaciji. I to je prilično jednostavna opcija za izgradnju vrednosti pretplatnika, što bi ga moglo učiniti popularnim za one koji žele da unovče svoj YouTube sadržaj.

foto: Shutterstock

A s obzirom da Shorts sada donosi 70 milijardi pregleda dnevno u aplikaciji, to je očigledno popularna opcija. Možda bi vredelo to iskoristiti svojim sadržajem.

YouTube kaže da se Shorts-ovi samo za članove od danas uvode svim članovima IPP-a.