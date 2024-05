OVDE SU VELIKODUŠNE PLATE ZA IT SPECIJALISTE: Top 9 industrija sa najplaćenijim IT i tehnološkim poslovima

Jedan od razloga zbog čega ljudi sa IT znanjima i veštinama relativno lako dolaze do posla jeste taj što su za njih otvorena vrata različitih industrija, a ne samo IT sektora.

Naime, kako tehnologija postaje sastavni deo naših života, sve je više oblasti koje zavise od njene primene, pa se IT pozicije više ne vezuju isključivo za IT odseke, već skoro svako odeljenje ima svoje IT specijaliste.

foto: Shutterstock

Tako se "rat" za kvalitetne IT stručnjake proširio sa informaciono-tehnološkog sektora na ostale industrije koje grozničavo traže zaposlene koji će moći da im pomognu u digitalnoj transformaciji, unapređenju poslovnih procesa, izradi aplikacija i digitalnih usluga. Porast potražnje za stručnjacima ovog profila prate i zvaidna primanja. Stoga mnogi IT-jevci odlično zarađuju i u sektorima koji ranije nisu bili toliko povezani sa tehnologijom, kao što su konsalting i finansije.

DEVET INDUSTRIJA U KOJIMA IT-JEVCI OSTVARUJU NAJVIŠE ZARADE:

1. Vazduhoplovstvo i odbrana

Sektor vazduhoplovstva i odbrane tradicionalno zapošljava inženjere i kontrolore leta, ali u njemu sve više ima mesta i za AI i softverske stručnjake, analitičare za sajberbezbednost, projektne menadžere, softver testere i data analitičare.

Dakle, reč je o industriji koja je u stalnoj potrazi za IT ekspertima čiji je zadatak da razviju, dizajniraju, implementiraju i održavaju kompleksna rešenja neophodna za njeno funkcionisanje.

foto: Shutterstock

2. Softver

IT-jevci su oduvek bili žila kucavica svake kompanije koja se bavi razvojem softverskih rešenja.

Širok spektar pozicija na raspolaganju je svakome ko vlada IT znanjima i veštinama: od softverskih inženjera, preko administratora i testera, do projektnih i produkt menadžera.

3. Zdravstvo i farmacija

Tehnologija značajno menja zdravstvenu industriju, zbog čega IT-jevci imaju lepu priliku za karijeru u njoj ili u nekom bliskom sektoru. Veštačka inteligencija i mašinsko učenje značajno unapređuju medicinske uređaje, alate i dijagnostiku, praveći pravu revoluciju u ovim oblastima.

Otuda postoji velika potražnja za data naučnicima, analitičarima i programerima sa iskustvom u radu sa veštačkom inteligencijom i sajberbezbednošću.

foto: Shutterstock

4. Bankarstvo i finansije

Otkako su se finansijske usluge preselile u onlajn-sferu, potražnja za IT stručnjacima u ovim oblastima nastavlja da raste. Posebno su traženi softverski inženjeri i data analitičari, jer su mnoge banke posvećene razvoju internih alata za klijente.

Takođe, u ovom sektoru postoji velika potreba za digitalnom transformacijom i unapređenjem stare tehnologije, zbog čega se očekuje da će potražnja za IT-jevcima nastaviti da raste.

5. Konsalting

U konsultantskoj industriji tehnologija je postala važan alat za donošenje odluka, pronalaženje rešenja, unapređenje procesa i optimizovanje poslovne strategije. Jedna od najtraženijih pozicija definitivno je IT konsultant, koji pomaže kompanijama i organizacijama da pronađu najbolja tehnološka rešenja za poboljšanje svog softvera, hardvera, mrežne i druge IT infrastrukture.

foto: Shutterstock

Mnoge konsultanske firme teže da izgrade interne platforme, zbog čega posebno traže IT-jevce sa znanjima iz sajberbezbednosti, menadžmenta projekata i UX/UI dizajna.

6. Komunalne usluge i energija

U ovoj oblasti postoji velika potražnja za specifičnim profilom stručnjaka kao što su inženjeri obnovljive energije, specijalisti za pametno merenje, eksperti za modernizaciju mreže i drugi.

Međutim, i ljudi sa klasičnim IT znanjima, poput menadžera projekata, data naučnika i stručnjaka za sajberbezbednost, mogu u njoj pronaći svoje mesto.

7. Osiguranje

U skladu sa vremenom, i osiguravajuća društva se sve više okreću digitalnim uslugama, pa je u ovoj oblasti zabeležen porast potražnje za IT stručnjacima koji mogu da doprinesu razvoju, implementaciji i održavanju internih i eksternih aplikacija i usluga.

foto: Shutterstock

Pored programera i inženjera, u ovoj industriji postoji potražnja za stručnjacima iz sajberbezbednosti, analitičarima podataka i UX/UI dizajnerima.

8. Telekomunikacije

Ovo je oblast koja u potpunosti zavisi od tehnologije, pa je potražnja za IT-jevcima prirodno visoka.

Skoro svi tradicionalni profili IT stručnjaka mogu naći svoje mesto u ovom sektoru: od projektnih menadžera, preko stručnjaka za softver i sajberbezbednost, do analitičara podataka i mrežnih inženjera. Zapravo, u oblasti telekomunikacija sreću se svi profili IT stručnjaka.

9. Zabava

Iako na prvi pogled industrija zabave ne izgleda kao mesto gde su IT stručnjaci posebno traženi, u njoj su zapravo na ceni ne samo kreativci već i ljudi sa "tvrdim" tehničkim znanjima. Naime, bez tehnologije nema ni filmova, video-igara, muzike i televizijskih emisija.

foto: Shutterstock

Stoga se u ovoj oblasti posebno traže programeri za multimediju, video-igre i virtuelnu stvarnost. Striming platforme su dovele i do potrebe za inženjerima koji će ih razvijati i održavati. Naravno, na ceni su i "klasične" IT pozicije – menadžeri projekata, veb-programeri, stručnjaci za bezbednost, analitičari podataka i sistem administratori.

Činjenica da sve više industrija traži IT stručnjake potvrđuje da ljudi sa ovim znanjima i veštinama imaju mnoštvo mogućnosti kada je reč o pronalaženju idealnog posla koji je dobro plaćen. Takođe, kako se tehnologija bude sve više implementirala u našu svakodnevicu, trebalo bi da raste i potražnja za programerima, dizajnerima, softverskim inženjerima, sistem administratorima i drugima.

Izvor: B92/Kurir/Darko Mulic