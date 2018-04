NAJKRAĆI TEST INTELIGENCIJE: Odgovorite na samo 2 pitanja koja otkrivaju da li ste pametni!

Testovi inteligencije su obično dugački i dosadni, ali sada postoji znatno jednostavniji način da saznate da li ste i koliko pametni.

U pitanju je test iz knjige Bena Ambridža koja se zove "Psy-Q". Sastoji se od samo dva pitanja i veoma je precizan.

Pitanja su:

1. Da li vas život u gusto naseljenoj sredini deprimira?

a. Mnogo.

b. Malo.

c. Ne, uopšte.

2. Da li biste više voljeli da se družite sa prijateljima svaki dan pre nego jednom do dva puta sedmično?

a. Da, naravno!

b. Možda malo.

c. Ne.

Da li ste iskreno odgovorili?

Onda možemo da nastavimo!

Ako ste izabrali odgovor pod b. ili c. za prvo pitanje, a pod c. za drugo, onda razmišljate na sličan način kao inteligentni ljudi.

Da pojasnimo: Ako se uzme u obzir da je prosečan IQ 100, studije su otkrile da gusto naseljene sredine negativno utiču na one koji imaju niži IQ (u proseku oko 81), dok oni koji imaju viši IQ (u proseku 116) nemaju problem sa gužvom.

Takođe je otkriveno je da svakodnevno druženje sa prijateljima, pre nego jednom do dva puta nedeljno, pruža veće zadovoljstvo ljudima koji imaju niži IQ, dok one koji imaju viši IQ to može da frustrira.

