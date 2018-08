NEDELJNI HOROSKOP DO 26. AVGUSTA: Ovo niste mogli ni da sanjate! Imate 7 dana za velike promene, DA LI STE MEĐU ONIMA KOJI ĆE IH PREPOZNATI?

Ako vas "svrbi" utisak da već neko vreme stojite na nekakvoj ivici, sada je pravo vreme da naprosto skočite i prepustite se sudbini. Ovo je period kada se nalazimo na svesno započetom putu u nepoznato, na kraju kojeg se nalazimo pravi, istinski mi!

OVAN

Ove nedelje će vam se, naizgled, dogoditi sve! I što mislite da može i ono što tvrdite da nikada ne bi moglo. Određeni posao konačno dolazi do ciljne pozicije i nosi sa sobom vredne nagrade za vas. Ukoliko ste imali porodičnih problema, ove nedelje će se rešiti, bez obzira na to koliki su odnosno koliko su ozbiljni. A preko svega, uložićete minimalno truda za sve što je pred vama, o čemu već neko vreme maštate - da vam se konačno nešto desi "samo od sebe". Svaki korak unazad nosi dva unapred, dragi Ovnovi. Fokusirajte se na lepe stvari i iscrpite iz okoline što više pozitivne energije, trebaće vam kako biste pronašli dugo željeni mir na emotivnom planu.

BIK

Tamo gde ste vi, tamo je i parti, veseli Bikovi! Već na samom početku nedelje ćete prosipati inspiraciju oko sebe. Spremni ste čak i da iskočite iz rođene kože od sreće, a tek sa dobro utabanih puteva kojima se ponosite... ipak, imajte na umu, ovo nije trenutak da ističete kako je "vaša ideja bolja od tuđe". Ostanite dobrice kakve inače jeste, ne razmećite se, jer vas neće shvatiti kako treba. To ćete zapravo i naučiti ove nedelje na primeru, srećom, ne sopstvenom. Koegzistirajte, u tome je čar situacije ove sedmice. S druge strane, ono što vi tražite - traži vas. Zato, samo hrabro napred, lepote čekaju na svim poljima.

BLIZANCI

Ove nedelje pozabavićete se, na veliko iznenađenje za mnoge Blizance, potomstvom i porođajem kao takvom. Razmislite, da li vam je do stvaranja radi stvaranja, ili želite zaista da se ostvarite kao roditelj? U tom odgovoru, shvatićete dokle ste u životu stigli. To uopšte nije loše, jer to svakako uvek treba imati na pameti kako biste sa većom sigurnošću napravilji sledeći korak napred. Inače, održavajte balans kakav ste mučno jurili mesecima i ne raskidajte vezu između hrabrosti i kreativnosti kakvu posedujete. Kada se osetite dovoljno snažnim, skočite u nepoznato i iznenadite se kakav sve život može da vam bude ukoliko jednostavno odlučite tako.

RAK

Udahnite duboko, Rakovi. Stvari se konačno sređuju, stišavaju, smiruju. Verujte da vam stižu bolji dani, kako biste njihov dolazak predosetili i sami a na kraju i ubrzali njihov dolazak. To bi vam sada baš prijalo, zar ne? Vaše okruženje će osetiti promenu koju ste načinili i odmah će sa vama "krenuti u kolo"! Iako vam možda zvuči neverovatno, ali čim okrenete ovaj poslednji list jedne knjige, videćete svet potpuno drugačije i sva vrata za koja ste verovali da su se zatvorila počeće polako ali sigurno da se otvaraju. Potrudite se da održavate dobre odnose sa svima ove nedelje.

LAV

Imate utisak da ste proživeli vaše najbolje dane te da od ovog trenutka sve kreće nizbrdo. Ipak, dobro se skoncentrišite i razmislite, da li je zaista baš tako? Zar ne mislite da je vreme da makar probate da verujete u to da je najbolje tek pred vama? Ove nedelje, pre svega, postaćete unapređena verzija sebe! Dogodiće se obrt kakav niste mogli da sanjate ni u najluđim snovima. Vredno ste radili, trudili ste se, uložili ste mnogo toga u razna životna polja, a sada je, verovali vi ili ne, vreme da poberete plodove svog rada. Istina, nekada nebu treba malo vremena i možda ume i da zakasni u odnosu na vaša očekivanja, ali priznaćete, nikada vas nije izneverilo!

DEVICA

Važite za nekoga ko se može pronaći u mnogo čemu, ali nikada niste bili osoba koja otima od drugoga i koja ugnjetava, niti ćete to biti. Ove nedelje ćete se dići iz pepela snažniji nego ikada, ali nećete želeti osvetu kao što bi mnogi u vašoj situaciji želeli. Sredite vašu listu prioriteta, te krenute u ostvarivanje najvećih snova! Međutim, ne zaboravite da vodite računa o sebi na tom putu. Obično vas umor savlada, zato probajte da spavate dovoljno, hranite se zdravo, vežbate kada vam se za to ukaže prilika i samo napred.

foto: Profimedia

VAGA

Sedmica pred vama nosi razne prepreke sa kojima ćete morati da se uhvatite u koštac. Nema više odlaganja! Stizaće vas po izazov gde god i kako god krenuli. Imajte na umu da svaki problem proizilazi iz glave te da ukolik osmatrate nešto nepremostivim - tako će i biti. Naoružajte se trikovima i pozitivnom energijom i preguratjte ovu nedelju kao kao dete najmanju kocku! Ne dozvolite da vas bilo šta zaustavi da kao pobednik izađete iz svih problema. Vikend vam donosi preko potrebni odmor i mir za nedelju koja tek sledi.

ŠKORPIJA

Ništa vas ne raduje više od toga da budete svoji, a ove sedmice vas u toj nameri niko i ništa zaustaviti neće! Osim što ćete biti zadovoljni finansijama, pozabavićete se i svojim emocijama. Porašćete duhovno, osećaćete se kao da ste spremni na sve, ali prosto nećete znati šta ćete od tolike snage koju posedujete! Inače, vreme je da napustite staro a zatim i pronađete novo mesto koje će vam za ubuduće održati nivo snage koju trenutno nosite u sebi. Iskoristite ga za negu, meditaciju... Šta god da vam je po volji.

STRELAC

Već sve znate, a sada je vreme da počnete da verujete sopstvenom instinktu. Godinama ste skupljali znanja na raznim poljima, te ga imate dovoljno da ga možete i podeliti sa drugima, što će vam tokom ove nedelje i poći za rukom, ali vam se i isplatiti. Postoje ljudi iz vašeg okruženja koji se ugledaju na vas, dragi Strelčevi, a sada ćete saznati i iz kog razloga je to tako. Bićete ponosni na sebe! Ne ustručavajte se. Ukoliko ne probate, nikada nećete saznati koliki ste zapravo čovek. S druge strane, rođeni u ovom znaku koji su nedavno izabrali novi životni poziv imaće sasvim dovoljno vemena da nešto novo i nauče, iznenade se i brzo napreduju.

JARAC

Novac je vaš glavni motivator i život na određenoj lestvici vas privlači koliko vas i raduje. Takođe, leži vam, pa bi bilo dobro da naučite kako da ne gubite novac brzo kao i do sada. Ove nedelje, za to će vam se i stvoriti prilika. Prepustite se svim užicima koji vam se skupljaju pod prozorom, ali pamet u glavu. Imajte u vidu da materijalna zadovoljstva nisu sve što život može da pruži i da kroz takve užitke vrlo brzo dolazite do trenutka kada se osećate kao da ste prazna ljusta. Zar ne mislite da je vreme da pronađete nekoga s kim ćete moći da delite svoje bogatstvo? Bićete srećniji ukoliko izaberete onu osobu koja neće gubiti vaš novac umesto vas. Pronađite savršeni balans između materijalnog i duhovnog, imate čitavih sedam dana pre nego što vetrovi počnu da duvaju u nekom drugom pravcu!

VODOLIJA

Znaćete da ste uspeli kada se jednog jutra budete probudili i jednostavno shvatili da ono što vas unesrećuje više nema tu moć nad vama. Ne brinite, taj dan će ubrzo svanuti, postarajte se samo da imate dovoljno snage da uživate u njemu i podignete se sa poda sami, kao što ste sami na njega i pali. Vaša moć se, zapravo, krije u tome što znate kako da preovladate svakom mogućom situacijom. Nekad možda teška srca, ali vam svakako polazi za rukom. Ne odričite se te moći, jer će vam biti potrebna još neko vreme. Ne gubite glavu i ostanite fokusirani. Došl oje vreme da se vratite sebi, kakvi ste i onda kada vas niko ne gleda. To će vam biti zadovoljstvo kakvo odavno niste osetili i sva vaša životna polja biće namirena tim jednim potezom.

RIBE

Kako ste ovu sedmicu jedva izdržali do kraja, bićete kreativniji nego obično od samog starta nove sedmice u vašem životu. Nećete se ni osvrnuti za sobom! Gledaćete samo napred i vaša karma biće iz korena promenjena na bolje. Pristižu dani bolji nego oni koje priželjkujete, a od vas traži se samo da budete strpljivi i sačekate ih širom rašinenih ruku. Shvatićete, takođe, o čemu sanjate i čemu se nadate, naspram onoga što iščekujete a nije baš realno. Napravićete savršen balans između privatnog i poslovnog da će vam svi zavideti.

foto: Profimedia

(Kurir.rs/Vogue.in/Foto: Profimedia)

Kurir

Autor: Kurir