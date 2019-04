POGLEDAJTE VEČERAS U NEBO I UŽIVAJTE U PRAVOM SPEKTAKLU! Biće ih 100 na sat, a samo jedna vam može ostvariti VELIKU ŽELJU!

Tuš meteora nam ponovno dolazi, a svi koji su već imali priliku da to vide jedva čekaju ovaj spektakl! Za one koji su propustili ovaj prizor u 2018. godini - ove godine će imati priliku da vide nešto zaista posebno, i to vrlo brzo.

Naime, ako niste znali, meteorska kiša Lirida je fenomenalan spektakl na nebu koji se događa svake godine sredinom aprila. Tačnije, ceo događaj će se odvijati od 19. do 25. aprila ali teško će biti vidljiv u tom celom periodu.

Vrhunac će se dogoditi između 22. i 23. aprila, tada ćemo imati mogućnost da vidimo 20 ili više meteora u jednom satu. Za razliku od jačine protoka drugih metero pljuskova gde u jednom satu možemo videti i do 100 meteora ovaj spektakl nije brojčan, ali će ipak biti vidljiv i fantastičan.

Nije potrebna nikakva posebna oprema ni bilo kakva veština. Samo se nadajmo jasnom, svetlom i vedrom nebu. Najvažnije je da odete što dalje od gradskih osvetljenja. Jer svetlo u gradu će vam otežati vidljivost. Zagađenost gradova takođe otežava, tako da je najbolje da odete negde u prirodu. Pronađite neko mirno mesto odakle lepo vidite zvezdano nebo. Bilo bi dobro da se smestite negde na nekom uzvišenju. Ako zemlja nije hladna ili mokra, najbolje je da legnete na ćebe. Dvadesetak minuta oči naviknite na mrak.

Meteori i meteoriti velikom brzinom uleću u Zemljinu atmosferu i trenjem u vazduhu se zagrevaju. Postaju svetli i izgore.

Uglavnom ne stignu do Zemlje. Prisetite se legende koja priča o Zvezdi padalici i ostvarivanju želje, poverujte u nju. Ne propustite priliku da se zabavite i da uživate! Imaćete osećaj da vas zvezde obasipaju zvezdanom prašinom.

Tada shvatamo koliko smo mali u ovom velikom svemiru.

Ne zna se tačno kako je to verovanje nastalo. Neki kažu da potiče od Ptolomeja, grčko-egipatskog astronoma, astrologa i matematičara koji je verovao da Bogovi u tom trenutku gledaju na Zemlju i uslišuju naše želje.

