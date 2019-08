POČELI STE SAMI SEBE DA NERVIRATE: Evo kako da iskoristite dan na najbolji mogući način!

Svi imaju određeni period godine kada se osećaju premoreno i kada im i najmanje obaveze predstavljaju veliki zadatak. Zbog toga je veoma važno napraviti pauzu i raditi na pravi način.

Odspavajte

Iako to možda zvuči kao poslednja stvar koju treba da uradite kada se osećate umorno i imate veliki broj obaveza, tada vam je san najviše potreban. Istraživanja su pokazala da je deci i adolescentima dovoljno deset sati sna, dok je za odrasle dovoljno samo sedam.

Planirajte obroke

Veoma je teško naći vreme za spremanje posebnog obroka svaki dan, pogotovo ako vam je raspored već pretrpan obavezama. Razmislite o zaleđenim gotovim jelima koja su puna nutrijenata, povrća, vlakana i sličnih sastojaka koji će vam dati potrebnu energiju za taj dan. Posetite market, nabavite jela i rasporedite ih po danima u sedmici kako biste svaki dan uz zagrevanje jednostavno spremili odličan obrok za taj dan.



Lista obaveza je zlata vredna

Napravite listu stvari koje morate da završite. Na ovaj način ćete se osećati produktivnije i jasno ćete videti koliko ste posla uspešno obavili. Uz to, nećete imati osećaj da nešto zaboravljate jer će sve biti na papiru - crno na belo.

Prestanite da odlažete

Odlaganje malih obaveza na stranu može kreirati veliku planinu koja će vas na kraju zatrpati. Uz to, kada odlažete stvari, one ne nestaju, nego se zadržavaju u pozadini vaših misli i stvaraju vam nervozu. Zbog toga se preporučuje da svaki dan uzmete bar 5 do 10 minuta da obavite stvari koje biste inače ostavili za neki drugi dan.



Ugasite mobilni telefon

Pametni telefoni i društvene mreže u potpunosti ubijaju produktivnost u svakom smislu. Ništa ne odvlači pažnju više nego konstantno vibriranje u džepu i notifikacije koje uporno stižu. Istraživanja su pokazala da osobe koje stalno pišu poruke i koriste mobilne tokom nastave u školi ili na fakultetu lošije prolaze na testovima i ispitima.



