NIKAD NISAM NI DOTAKAO DEVOJKU! Mladić ima 23 godine i još uvek nije doživeo PRVI POLJUBAC! Loši momci su mu TRN U OKU i jedno ne shvata!

Nije mu jasno zašto ga devojke gledaju samo kao prijatelja, a njegovog prijatelja koji se prema njima odvratno ponaša obožavaju.

Terapeutkinja portala The Sun, Deidre, nadaleko je poznata po svojim savetima pa tako svakodnevno dobija brojne probleme u kojima je ljudi mole za pomoć.

foto: Profimedia

Ovoga puta obratio joj je mladić koji kaže kako se nikada nije držao za ruke ili poljubio s nekom djevojkom, a ima 23 godine.

"Nikada nijedna djevojka nije pokazala ni najmanji interes za mene. Kupio sam paketić kondoma pre tri godine i još uvijek su neotvoreni. Svaka cura koju upoznam odmah me pretvori u prijatelja", ispričao je Deidre ovaj mladić koji nastavlja kako ga je izrazito ljubomoran kada u javnosti vidi srećne parove.

Muči ga i to što u svojom krugu prijatelja ima jednog dečka koji nema problema s privlačenjem devojaka iako se prema njima grozno odnosi. Kaže kako se prema njima odnosi kao da su komadi mesa, a one svejedno dolaze do njega kada pucne prstima.

"Ako on može imati devojke, šta ja pogrešno radim?", upitao je.

"Loši momci privlačni su ženama koje zbog svojih životnih iskustava smatraju kako ne zaslužuju bolje", kazala je Deidre.

Objasnila mu je kako prava osoba za njega verovatno još uvek nije došla, ali kako je najbitnije da ne posustaje.

"Bavi se aktivnostima koje privlače oba pola i upoznaj što više ljudi", rekla mu je.

foto: Profimedia

Kurir.rs/Vecernji.hr/Foto: Profimedia

Kurir