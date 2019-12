Videli smo pse u raznim izdanjima. Ali da neki od njih ume da pleše i to još u ritmu, pravilnim koracima, e to je nešto neviđeno do sada. Pogledajte ovog psa kako igra na obali mora i zaključite sami da li zaslužuje aplauz.

Kurir.rs / Foto: Printscreen

Kurir