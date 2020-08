ČEKAM TVOJE DETE! Trudnica uletela na venčanje i razotkrila mladoženju: Niko nije mogao da je ZAUSTAVI! BRUKA (VIDEO)

Snimak sa jednog venčanja u Detroitu postao je viralan na društvenim mrežama. Naime, u toku venčanja žena je uletela i raskrinkala mladoženju, rekavši da čeka njegovo dete.

"Entoni! Pretvaraš se da me nisi poznavao? Danas nisi popio svoje lekove? Entoni! Znam da me čuješ! Ponašaš se kao da me ne poznaješ ... Nosim tvoje dete", vikala je žena koja je upala na venčanje.

Mladina ćerka pokušala je da obuzda nepozvanu gošću:

"Bolje da odeš sa venčanja moje mame. Šta nije u redu s tobom? Šta nije u redu s tobom?".

