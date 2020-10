NIŠTA NEMA GORE OD SMRDIBUBA! Ovo im je omiljeno mesto u vašem stanu da PREZIME, a OVU HRANU prosto obožavaju

Smrdibube lagano odlaze u zimski san. Međutim, umeju da se probude iz tog sna i šta se onda dešava? Zapravo, koliko je ova vrsta insekata opasna po ljude?

"Ulaze kroz prozore. Prvo zanimljivo mesto su im roletne, tu se zavlače i pronalaze siguran kutak da se zaštite od hladnoće. Konkretno, ove stenice koje brinu naše sugrađane spadaju u grupu štitastih stenica, telo podseća na minijaturne štitove. One su isključivo biljojedi, odnosno, hrane se biljnim sokovima“, objasnio je zMiloš Jović, viši kustos Prirodnjačkog muzeja.

U našoj zemlji ima oko 1.000 vrsta smrdibuba koje, kada se uznemire, ispuštaju hemijska jedinjenja koja imaju neprijatan miris (rade to i kada ih ubijete). Najčešće dolaze u roju, a stručnjaci kažu da ih privlače paradajz, soja i lešnik.

foto: Profimedia

Kako je dodao Jović za RTS, nema potrebe da brinemo ako ih pronađemo u stanu, iako njihova pojava može da bude neprijatno iznenađenje pa čak i da uplaši ljude koji imaju urođen strah od insekata.

A u našoj zemlji je od brojnih vrsta najzastupljenija azijska smrdibuba. Prepoznajemo je po haotičnom letu, zujanju i udaranju po lusterima, roletnama. I nema drugog rešenja protiv nje, osim da je izbacite napolje.

"Suzbijanje se sprovodi samo tamo gde one prouzrokuju velike štete, kao i sve druge štetočine. One napadaju mekane plodove i zna se kako se to sprovodi u okviru poljoprivrede. Verovatno će vremenom, ali još mora da prođe nekoliko godina ili decenija, te populacije da smanje svoju brojnost zahvaljujući prirodnoj regulaciji. Sada ih primećujemo i to će biti kratko vreme. Već bi trebalo da su na spavanju kad se zavuku u skloništa i krenu u hibernaciju - mi ih ne primećujemo", rekao je za prof. dr Aleksandar Ćetković sa Biološkog fakulteta.

Međutim, umeju da se ponekad probude iz sna, i to od toplote. Sa dolaskom hladnijeg vremena, ređe ćemo ih viđati. Ali to što ih neće biti preko zime videti ne znači da nisu tu već da su se vešto sakrile. Do proleća kada će se ponovo pojaviti.

foto: Profimedia

