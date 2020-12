KAD MUŽ ODLUČI DA ZEZNE ŽENU! Region je brujao o njihovoj svadbi i kolima na ŠELP KAMIONU, a sad otkrivena PRAVA ISTINA! HIT!

Celi region brujao je o svadbi u Žepči kada je svadbena kolona prošla kroz srednju Bosnu, a nedostajalo je samo jedno, - mladenačka kola, koja je svita svatova ostavila za sobom, okićene i pokvarene!?

Na internetu su bile objavljene fotografije na kojima se vidi kako mladenački automobil zbog kvara biva "otšlepan" usred slavlja.

Gospodin Ivan Ćurić, mladoženja, odlučio je nakon dve godine otkriti punu istinu šta se zapravo dogodilo.

"Istina iza cele priče je to da me je supruga, tada verenica, pitala hoćemo li iznajmiti auto za svadbu. S tim da sam imao automobil i kontao da nema potrebe da uzimamo auto... Međutim, tada je spomenula: "Šta ako nam se pokvari automobil?" Tako da sam tada, bez njenog znanja, pozvao lokalnu šlep-službu i odlučio da po nju dođem na šlep-kamionu. Pošto je to auto svi su se raspisali da je stala - ali je sve uspala odlična fora i dan danas se smemo tome. Čak supruga tvrdi da ju je istog trena joj prošla trema kad je videla auto na šlepi jer nije mogla doći sebi od smeha", rekao je mladoženja.

