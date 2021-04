KAKAV STE TIP PRIJATELJA? Blizanci sakupljaju razne tipove, Bikovi savetuju, a Vage obožavaju da TRAČARE!

Rakovi vole velika društva, ali ne i izlaske do jutra. Oni će radije odabrati druženje uz ukusnu hranu. Blizanci imaju moć da se lako slože sa raznim tipovima ljudi, pa okupljaju velika društva.

Ovan

Vi ste hrabri, snažni i veoma pametni. Prijatelji znaju da sa vama nema Cile-Mile i da vam nikad ne mogu smestiti. Vaša uloga u društvu je jasna - vi ste organizator. Dominirate u društvu i uvek ste onaj koji bira kuda će se ići. Vi ste ti koji birate u koji restoran se ide ili gde se odlazi na odmor. Društvo je presrećno jer ste vi taj koji drži uzde, a imajte na umu da je Mars, Bog rata, vaš vladar - pa nemojte jednostavne zadatke pretvarati u komplikovane.

Bik

Vi ste prizemljeni zemaljski znak, odani ste, pouzdani i postojani poput stene. Svi znaju da mogu nazvati vas kad im treba savet, pomoć za preseljenje ili kada se jednostavno žele nekome poveriti. Takođe ste super organizovani, što vas čini idealnim prijateljem za putovanja i savršenim društvom za zabavu. U ovom ludom svetu za vašom mirnom prirodom žude oko vas i shvatićete da vam se društvo širi zbog toga. No, budite oprezni. Sa obzirom na to da imate mnogo prijatelja, neki bi mogli postati posesivni.

Blizanci

Vama vlada Merkur, planeta komunikacije, pa imate odličnu sposobnost da se slažete sa svima i okupljate različite prijatelje. Oduševljeni ste velikim društvima, a prijatelji uvek traže vas za provod. Sa vama je uvek zabavno, uvek ste raspoloženi, ali ponekad ipak volite toplinu svog doma. Pogotovo kad se odlučite na maraton filmova ili serija. Tada teško izlazite iz kuće, ali, ako ste nešto obećali, morate to i ispuniti, a za prijatelje vam ništa nije teško.

Rak

Imate veliko srce, posebno za svoje prijatelje. Možete se prilagoditi svima, a čak i onima koji nemaju mnogo prijatelja. Ne zaboravljate svoje prijatelje, pa čak i one iz škole i nikad nećete propustiti neki važan rođendan. Vi uvek imate spremne poklone za rođendan, praznike i ostale važne dane. Veoma dobro slušate pa se ljudi vole družiti sa vama. Kada trebaju doneti neku važnu odluku, obraćaju se vama. Što se tiče druženja, više volite fine večere nego lude izlaske do kasno u noć. No, nemojte se ograničavati.

Lav

Vama vlada Sunce, a upravo zbog toga ste topli, optimistični i strastveni. Prijatelji vas opisuju kao dinamičnu osobu. Imate odličan stav, a vas uvek zovu u izlazak jer se zna da je zabava zagarantovana. No, imate i jednu manu. Volite jako mnogo da pričate i hvaliti se pa vam prijatelji to zameraju. Ne moraju uvek sve oči biti uprte od vas. Dajte komplimente i svojim prijateljima i dopustite im da ponekad i oni budu u centru pažnje.

Devica

Vi ste dobar i odan prijatelj, koji nikad neće odbiti poziv i otići sa prijateljima kud oni žele, pod uslovom da su svi dobro raspoloženi. Gde je društvo, tu ste i vi, jer život je prekratak. No, vaš je problem da nemate dovoljno empatije. Ako prijateljica plače zbog raskida, nemojte je ismejati već joj dajte podršku. Ponekad skrećete sa teme jer mislite da ćete joj tako pomoći, no to nije tako. Iako mislite da vaši saveti i nisu najbolji, barem pokušajte. Prijatelji će to ceniti.

Vaga

Venera, planeta ljubavi, vaš je vladar, što vas čini ultimativnim detetom. Uvek ste veseli i raspoloženi u društvu, no ima i onih koji vam zameraju da je vaše ponašanje predetinjasto. Postoje trenuci kad se možete šaliti i zabavljati, no ima i onih kad treba biti ozbiljan i saslušati prijatelja. Isto tako, obožavate tračeve pa vam mnogi to zameraju. Prijatelji vas vole jer uvek pratite trendove i znate šta je moderno.

Škorpija

Predani ste i pouzdani, ali prijateljima se ne otvarate odmah. Umesto toga, polako im otkrivate svoje tajne, gradeći čvrsto poverenje i razumevanje. Tako na kraju razvijate odabranu grupu prijatelja. Intuitivni ste vodeni znak pa dajete najbolje savete - posebno što se tiče ljubavi i seksa, a prijatelji se prema vama često ponašaju kao prema svom terapeutu. Sa svojim prenatrpanim rasporedom jedva uspevate rešiti sve što treba, pa često zapisujete kad trebate nazvati kog prijatelja.

Strelac

Zbog vladavine Jupitera, najveće planete Sunčevg sistema, zaljubljenik ste u zabavu i jednostavno ne možete da ne budete u centru pažnje. Pustolov ste i istraživač, a prijatelji vas traže kada se žele sjajno zabaviti, tako dobro da imaju šta da ispričaju drugima ujutro. Volite kad vam je raspored prenatrpan i uvek ste taj koji će naručiti još jednu turu pića. No, ponekad ste presarkastični. I to vam prijatelji mogu zameriti.

Jarac

Kad ljudi kažu vođa čopora, govore o vama. Vi ste onaj koji upravlja društvom, snalažljivi ste i uvek odlučni. Volite rutinu, ali nije vam problem preuzeti inicijativu i neplanirano rezervisati let za putovanje, ako se društvo nikako ne može dogovoriti. Vama vlada Saturn, koji vam daje moć organizacije, a to odgovara i vašim prijateljima. Vaš je moto uspeh, a za vam mogu pomoći vaši prijatelji.

Vodolija

Vi ste najdarežljiviji znak u horoskopu- uvek ćete pozajmiti odeću prijateljicama i dati im savete i biti rame za plakanje. Prijateljski ste raspoloženi i odani, volite da imate mnogo prijatelja i aktivni ste na društvenim mrežama. Ali vaša vladajuća planeta, Uran vas čini nezavisnima, što znači da kako godine prolaze, otkrivaćete ko su vam pravi prijatelji, a ko ne. Sa godinama će se društvo prorediti, ali to vam neće smetati.

Ribe

Vaša prijateljstva su za ceo život. Osetljivi ste i oprezni pa ne stvarate prijateljstva tako lako. Jednom kad se otvorite, sklapate mnoga prijateljstva. Najviše će vas radovati jedno pravo prijateljstvo koje vas prati godinama. Pod vladavinom duhovnog Neptuna, u dodiru ste sa svojim osećajima i često preispitujete emocije onih oko vas. No pripazite da ne zaboravite na svoje potrebe, dok nesebično pomažete prijateljima.

