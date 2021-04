POSTOJE RAZNE PODELE U ASTROLOGIJI I HOROSKOPU: Da li ste znali da se znakovi dele i na MUŠKE i ŽENSKE?

U astrologiji se horoskopski znakovi dele na različite grupe. Između ostalog, dele se na muške i ženske. Svako ko se već bavio horoskopima i astrologijom zna da se horoskopskim znakovima dodeljuju različita svojstva.

foto: Profimedia

Svrstavaju se u različite grupe, poput elemenata vazduh, vatra, voda i zemlja. Takođe, postoji podela i na muške i ženske znakove. Najpre treba znati koji horoskopski znakovi pripadaju kom elementu.

Vazduh: Blizanci, Vaga, Vodolija

Voda: Rak, Ribe, Škorpija

Vatra: Lav, Ovan, Strelac

Zemlja: Devica, Jarac, Bik

Vatreni i vazdušni znakovi su muškog, dok su znakovi zemlje i vode ženskog roda.

foto: Profimedia

To konkretno znači da su muški znakovi uopšteno komunikativniji i brže deluju. U astrologiji se ženskim znakovima više pripisuje senzualnost i empatija. Takođe se za to kaže pasivno (žensko) i aktivno (muško). Naravno, žene mogu pripadati muškom horoskopskom znaku, a muškarci ženskom horoskopskom znaku. Prema astrologiji, to se izražava u određenim karakternim crtama. Žene sa muškim horoskopskim znakom sklonije su riziku i deluju samopouzdanije, dok muškarci sa ženskim horoskopskim znakom deluju osećajnije i smirenije. Uz to, treba znati da nijedno ljudsko biće u sebi nema potpuno muške ili ženske osobine. Uvek se radi o mešavini i jednog i drugog, a cilj je pronaći ravnotežu. Podelu na ove kategorije nikada ne treba posmatrati kao osuđujuće, ona jednostavno predstavlja razliku koja može pomoći boljem razumevanju sopstvenih osobina karaktera i učenju kako se nositi sa njima.

foto: Profimedia

(Kurir.rs/A.M./miss7)

Bonus video:

00:12 Čeda Čvorak zapretio Lukasu