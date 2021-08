NAJVEĆI GURMAN ZODIJAKA: Ovom znaku je hrana na prvom mestu, VOLI je i UŽIVA u njoj!

Ko je najveći ljubitelji hrane u zodijaku? Radi li se o proždrljivcu ili apsolutnom gurmanu koji ne može živeti bez hrane.

Vaga, Ribe i Lav našli su svoje mesto na ovom popisu najvećih izelica, ali jedan horoskopski znak je nedostižni pobednik izazova.

BIK

Muškarce i žene rođene u znaku Bika privlače materijalne stvari, one koje mogu osetiti, dodirnuti, ali i - pojesti. I to je najveći razlog zašto Bik apsolutno voli hranu i uživa u njoj. Međutim, koliko god oni voleli da jedu, toliko su i izbirljivi jer će pojesti samo izuzetno ukusnu hranu. To bi značilo da koliko god se Bik veselio restoranu ili nekom događaju gde bi mogao omastiti brk, želeće da zna unapred šta se poslužuje.

Ako namirnice koje se poslužuju u restoranu ne zadovoljavaju Bikov visoki standard, ovaj horoskopski znak hranu će sa gnušanjem odbiti. Bik ceni ukusno pripremljenu visokokvalitetnu hranu. Ako pojede osrednje jelo, osećaće da su i obrok i novac uzalud potrošeni. Bikovi obično ne vole isprobavati nove stvari, njihova im rutina stvara osećaj sigurnosti, međutim, isprobavanje novih restorana sa izvrsnim recenzijama izmamiće ih iz zone udobnosti.

Ne preterujemo kada kažemo da je od svih dvanaest znakova Bik najveći gurman.

