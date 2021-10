NARODNA VEROVANJA SRBA: Šta znači kad zaigra LEVO OKO i zasvrbi desni DLAN i zašto NE treba zaobilaziti ovog čoveka

Po verovanju naroda, postoje mnoge pojave koje nagoveštavaju buduće događaje, treba ih samo znati čitati.

Sledeći put kada va,m zaigra oko ili vas zasvrbi uvo, znaćete šta to znači, barem po verovanju naših starih.

foto: Profimedia

Biljke

Detelina

Srećne su one s 4, 6, 8 i 9 listova. Što je više listova to je više sreće. Nesreću donosi detelina s 5 i 7 listova, pa ukoliko ih pronađete, trebate ih uništiti. Više sreće donese ona detelina koju slučajno nađete, nego ona koju namerno tražite. Kad pronađete srećnu detelinu treba je otkinuti noktima ili zubima, i staviti je u svilenu maramicu i nosite uz srce, a o njoj nikome ne pričate. Srećna detelina s devet listova veoma je retka, a nosi se uz sebe i noću i danju.

foto: Printscreen/RTS

Kad trn zapne za haljinu, znak je skore svadbe u kojoj ćeš i ti biti. Kad se o tebe zadene nekakva grana, znak je da te neko obožava. Granu ne treba pregaziti, nego rukom skloniti. Prvu ljubičicu koju u proleće nađeš, pojedi, jer će te ove godine voleti tvoji najbliži.

foto: Profimedia

Životinje

Kad ti crna mačka pređe preko puta, na putu nećeš imati sreće. Kad ti na putu u susret dođe pas, posao ćeš s uspehom obaviti. Ako čuješ kukavicu da kuka, a imaš uz sebe novac, imaćeš ga onda i cele godine. Ako ga nemaš uz sebe, te godine nećeš ga ni steći. Ako gavran ili više njih lete prolete nad tvojom glavom i grakću, čuvaj se nesreće. Glas sove nagoveštava bolest. Ako je sela na tvoju kuću, neko će iz kuće biti bolestan. Tamo gde sove pevaju, zakopano je blago. Ako želiš da ga iskopaš, za vreme kopanja ne smeš da govoriš.

foto: AP

Kad vidiš rodu da mirno sedi ili stoji na krovu tvoje kuće, u kuću će ti se useliti mir i sreća. Kad čuješ rodu da klepeće, imat ćeš štete u kući. Senica čuva kuću od groma i vatre, ako se na nju naseli. Kad pomogneš kukcu, koji se izvrnuo na leđa, “sedam svojih grehova si okajao”. Onaj na koga padne gusenica biće ljut na svoje bližnje. Ako sretneš riđeg konja, još tog dana videćeš dragu osobu. Ako sretneš belog konja, daćeš novac. Ako se u kuću unese paunovo perje, doći će do štete i razdora u kući. Pauka videti ujutro, znači nesreća i brige. Videti ga oko podne, znači da će se sve lako rešiti, a videti ga uveče je sreća. Kad pauk na tebe padne iz vazduha, dobićeš radosne vesti.

foto: Scott Camazine / Alamy / Alamy / Profimedia

Pauk-krstaš, zamotan preko noći u papirnoj vrećici, ispisaće srećan broj koji treba isprobati u igrama na sreću. Miševi koji žive u rudnicima i tunelima ne smeju se ubijati. Svojim bekstvom nagoveštavaju nesreću. Kada petao kukuriče pred kućnim vratima, doći će gosti. Kada pas čuvar u noći zavija, smrt obilazi kuću. Kada lastavica napravi gnezdo pod krovom kuće, u taj dom ući će mir.

Predmeti

Stara potkovica donosi sreću. Kad je pribijena na kuću, čuva je od nesreće. Kad puca pokućstvo u kući, neko će se razboleti. Kad makaze padnu na pod, i zabodu se, u kući će biti svađe. Ako padne nož pa se zabode, doživećeš neveru od osobe koju voliš. Prilikom vraćanja pozajmljene igle,ne zahvaljuj, jer u protivnom ćeš se posvađati s tom osobom. Kad pozajmiš lek, ne kaži hvala, jer inače lek neće delovati. Ako se na sto stavi obuća, nadaj se bolesti.

foto: Profimedia

Zamrsi li ti se konac kod šivenja, dobićeš iznenadni poklon. Prospe li se so po stolu, mora da se pokupi nožem u tanjir, kako bi se izbegla svađa u kući. Razbije li se čaša za stolom ili ako pri kucanju prsne, biće sreće. Razbijeno kuhinjsko posuđe donosi sreću i blagostanje. Što sreća više ulazi u kuću, to staklo i porculan više pucaju. Razbijeno ogledalo treba pokupiti i baciti, jer ako se razbijeno upotrebljava, onda donese sedam godina nesreće. Kad sa zida padnu stvari bez ikakvog vidljivog uzroka, to je opomena na zlo. Gde se sto ljulja, u toj kući žena vlada. Kad nekome daješ svoju adresu, a pritom slomiš olovku ili hemijskom umrljaš papir, tad je radije nemoj dati, pa ćeš izbeći neprijatnosti.

foto: Profimedia

Običaji kod ljudi

Kad se 4 ljudi pri rastanku rukuje, pa se ruke ukrste, doći će do svađe i razdora. Pokisne li dete dok još nije napunilo godinu dana, biće slabašno. Kad stranac ode iz kuće, a da nije seo, odneće mir iz kuće. Kad je 13 osoba za jednim stolom, neko će se od njih razboleti. Kad ujutro ustaješ, ne ustaj na levu nogu, da ne bi ceo dan bio zlovoljan. Umivati se s nekim iz jednog umivaonika ili brisati se s jednim peškirom, znači svađu.

foto: Profimedia

Grbavac donosi sreću. Ako ga sretnete, taj dan će vam biti srećan. Ukoliko dodirnete grbavčeva leđa, a da on to ne oseti, bićete u svemu “srećne ruke”, sve dok ne operete tu ruku. Čuješ li u noći da ti neko kuca na vrata, a uzrok ne možeš da protumačiš, to je nagoveštaj zla. Kad se u noći badnjaka otopljeno olovo ulije u vodu, prikažu se figure koje opisuju događaje koji će se desiti u godini pred nama. Skočiš li na Staru godinu sa stolice u ponoć, kako si skočio, takva će ti biti cela iduća godina.

foto: Shutterstock

Kad ujutro izlaziš iz kuće, pazi ko ti dolazi u susret. Kad si krenuo na put, pa moraš da se vratiš po nešto što si zaboravio, od tog puta ne očekuj koristi. Kad prvi put spavaš u tuđem krevetu, zapamti šta sanjaš, jer će ti se taj san ispuniti. Prve noći šta sanjaš u novom stanu, ispuniće ti se. Kad se dvoje sudare glavama u želji da nešto podignu, zavoleće se. Lovcu nikad ne kaži ‘srećan put’, da se ne bi vratio prazan iz lova. Umesto toga treba mu reći ‘Bez traga ti glava’.

Zaigra li

Ljudski osećaji

Vrh glave, nadaj se nekom dobitku. Čelo, moraćeš da izvršavaš tuđe odluke. Potiljak, očekuj žalosnu vest, ali uz srećan ishod. Slepoočnice, čućeš loš glas. Obrve, veliko veselje Desno oko, u poslu ćeš imati uspeha Levo oko, znak je svađe

foto: Profimedia

Gornja usna, doći će nepoznati gosti Donja usna, uspećeš u namerama Obe usne, ljubićeš se Brada, doživećeš radostan susret Zglob desne ruke, do šake, neuspeh u poslu Levi zglob ruke, do šake, čućeš radosnu vest Stomak, veliki dobitak, uspešan posao Leđa, iz nevolje ćeš uspešno izaći

Zasvrbi li te:

Nos, bićeš ljut Brada, bićeš srećan Desni dlan, daćeš novac Levi dan, novac ćeš primiti

foto: A.M.

Zazvoni li ti:

Desno uvo, dobićeš dobru vest Levo uvo, loša vest

Ugrizeš li se za:

Jezik, neko te ogovara.

foto: Profimedia

(Kurir.rs/A.M./MojKraj)

Bonus video:

00:12 MARINA I OLIVERA SE UDRUŽILE PROTIV DARKA, A ON SE NE ODVAJA OD NJE! Provodi se s Barbarom, svi se pitaju da li ih OVAKO provocira