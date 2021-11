SEĆATE SE MATEMATIČKOG GENIJALCA TEODORA FON BURGA? Studirao je na Oksfordu, a onda se vratio u Srbiju, evo čime sa danas bavi!

Najbolji olimpijac Matematičke gimnazije i svojevremeno najbolji matematičar na svetu među srednjoškolcima, Teodor fon Burg posle gotovo deceniju ponovo je u Matematičkoj gimnaziji, ovoga puta kao profesor.

Prilikom dodele Povelje Matematičkog instituta SANU, iste godine kada je postao najbolji matematičar na svetu među srednjoškolcima, Teodor fon Burg je rekao da je "bio svestan da postoje pojedinci koji vrednuju njegov rad", ali da tako nešto nije očekivao.

Matematičku gimnaziju zamenio je studijama na Oksfordu. A pošto je stekao diplomu na Oksfordu vratio se u Srbiju.

"Bilo je lepo vratiti se ovde. Par godina sam bio u inostranstvu i to je takođe bilo lepo iskustvo. Pre par godina sam se vratio u Srbiju - iskreno ovde su stvari najnormalnije nekako", kaže fon Burg.

A onda se vratio i u Matematičku gimnaziju, ovoga puta kao profesor. Časovi su zanimljivi, ocenjuju gimnazijalci.

"Mora da se razmišlja. Ako ne pratiš jedan deo teže će ti biti da ispratiš ostatak časa. I ako razmišljaš i pratiš sve što priča su kvalitetni", navodi učenik 3. razreda Matematičke gimnazije Vasilije Ivanović.

"Može da nam prenese najviše znanja i odgovara što je mlađi, isto", dodaje učenik 3. razreda Matematičke gimnazije Aleksandar Ćuzović.

"U Matematičkoj sam držao jedno odeljenje mentorsko u prošloj godini, a od ove imam nekoliko odeljenja, sve ukupno to je osam do 10 sati nedeljno. Puno stvari radim pored toga. Ali kao hobi je da kažem, veoma zabavno. Deca su generalno pozitivan izvor energije i volim da radim sa decom", kaže fon Burg.

Priprema i sadašnje takmičare.

"Želja za takmičenjem je želja za isticanjem, što daleko od toga je da se to radi je takmičenje iz matematike. Ali generalno, ako neko hoće da se dokaže on će se takmičiti u nekom obliku: ako neko dobro zna matematiku i hoće to da pokaže i ostatku sveta, takmičenaja su način da se to uradi, na nivou srednje škole makar", rekao je fon Burg gostujući u emisiji na RTS-u.

A Teodoru su takmičenja tokom srednje škole postavila visoke ciljeve, kojima i danas teži.

