ZAVRŠILA SE RETROGRADNA VENERA, SADA SLEDE VELIKE PROMENE: Astrolozi najavili totalni preokret u naredne 2 nedelje, ide na BOLJE!

Retrogradna Venera se završila, a s njom i pomalo haotičan period koji ostaje za nama u 2021. godini.

Retrogradna Venera je omogućila da se dobro i duboko zagledamo u svoj život i otkrijemo šta zaista želimo na svom ljubavnom, ali i finansijskom planu.

Ako ste doživjeli kraj veze ili imate želju da obnovite svoj budžet, onda je retrogradni period učinio svoje. Sada je vreme da poradite na ostvarenju želja i ciljeva, prenosi Story.hr.

"Ovaj tranzit nam je skrenuo pažnju na dinamiku odnosa koja više nije u skladu sa onim što mi postajemo", kaže Narajana Montufar za Astrologi.com.

Ovo je uglavnom zbog veze koju je Pluton, planeta moći i transformacije, ostvarivala sa Venerom dve nedelje tokom svog retrogradnog kretanja.

"Otkrivajući osećaje ljubomore i kontrole, ova retrogradna Venera nam je pomogla da vidimo šta treba promeniti kako bi naše interakcije bile autentičnije i iskrenije', kaže Narajana.

Iako se Venera često naziva planetom ljubavi i naklonosti, ona takođe upravlja finansijama. Astrolog kaže, s obzirom da se ova retrogradna Venera dogodila u Jarcu, horoskopskom znaku koji se fokusira na karijeru i posao, u ovoj sferi smo bili pogođeni i više nego obično. Od početka pandemije, svi smo preispitivali okolnosti u kojima smo bili primorani da radimo - razotkriveno je dosta nepravdi u raspodeli obaveza, a ova retrogradnost vam je možda dala novu perspektivu o tome koji posao i karijera vam zaista znači.

Osim posla i finansije su možda ostajale 'zamrznute' u poslednjih nekoliko nedelja, ali sada možemo očekivati da ponovo osetimo napredak.

'Venera će ostati u Jarcu do 6. marta, pa iskoristite ovo vreme da se osvrnete na lekcije koje ste naučili o svojim vrednostima i kako ih možete primeniti u svojim vezama, ili na ostvarivanju ciljeva na poslu i u karijeri', kaže Madi Marfi, saosnivač portala 'The Cosmic RKS' i 'The Cosmic Revolution'.

Retrogradna Venera je takođe bacila svetlo na ono što zaista želimo od naših odnosa, a Jarčev uticaj nas je učinio još praktičnijim u pogledu onoga što tražimo.

"Jarac je konzervativan i u pogledu novca i osećaja naginje ka fokusiranju na ono što je realno i dostižno. Za neke ovo može biti pravi poziv za buđenje i vreme za donošenje važnih odluka', dodala je astrolog.

Postoji nekoliko post-retrogradnih datuma na koje bi trebalo pripaziti dok se energija smanjuje.

"Od 16. do 18. februara Venera će se sastati sa Marsom u Jarcu, donoseći prelepu priliku za novi početak", kaže Narajana Montufar. Ovo je vreme koje prema njenom mišljenju treba iskoristiti da promislimo o tome što smo naučili o sebi i našim odnosima tokom retrogradne Venere i da to integrišemo u svoje živote. Onda će se 3. marta Venera i Mars sastati sa Plutonom što je idealno vreme da povratimo svoju moć.

Poslednjih mesec i po dana preispitivali smo sebe i procenjivali sebe, ali i ljude oko nas. Sada je vreme da učinimo stvarne, delotvorne korake kako bismo napravili promene za kojima smo žudeli. Iako nam je možda bila potrebna retrogradna Venera da ih vidimo, samo ih mi možemo ostvariti.

