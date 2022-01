ZABORAVITE SVE ŠTO STE ZNALI O KARMI! Stručnjaci otkrili kako privući DOBRU karmu, a da biste uspeli ovo NIKAKO NE SMETE RADITI

Svi pričaju o karmi, ali malo ko razume pravo značenje ove reči. Prema Njutnovom ona je ekvivalent zakonu koji kaže da svaka akcija mora imati reakciju, ali šta je ona zapravo? O karmi i njenom značenju i težini govorile su u Pulsu Srbije na Kurir televiziji astrolog Ana Rakić i etnolog Jasna Jojić.

foto: Kurir televizija

- To je najstariji filozofski sistem koji potpuno svaljuje na čoveka odgovornost za njegov život. Od svih filozofskih pravaca, ovaj tera čoveka da preuzme odgovornost za svoja dela. Sa karmom se prvi put povelo pitanje oko odgovornosti, karma je takođe vezana za reinkarnaciju. Po tome, život koji živimo je posledica predhodnih života - rekla je Jojić.

foto: Kurir televizija

Astrolog Ana Rakić objasnila je da kroz tumačenja natalne karte može da se radi na dobroj karmi i na umanjenju loše karme.

- Da biste prihvatili karmički horoskop podrazumeva se da verujete i u reinkarnaciju. Postoje ljudi koji veruju, postoje ljudi i koji ne veruju. Natalni horoskop je naša lična karta na zvezdanoj mapi, na osnovu natalnog horoskopa je moguće videti kakva karma nam sleduje. Ali moramo biti realni, kako to neko može dokazati da je to tako. Svi mi želimo dokaze i činjenice. Astrolozi onda savetuju šta teba da rade, promene, čemu trebaju da se posvete, koji su potencijali i šta je to što ste sudbinski dobili u nasleđe kao deo dobre karme. Postoji i loša karma i dobra, kao jin i jang. Samo je pitanje šta preovlađuje, važno je spoznati i raditi na dobroj karmi kako bismo izbegli lošu - objasnila je Rakić gostujući u Pulsu Srbije.

foto: Kurir televizija

Mnogi ljudi žive u strahu da ih ne stigne loša karma, etnolog je objasnila da je to lično shvatanje i da na taj način sebi određujemo da li će nas za nešto stići loša karma.

- Mislim da ljudi veruju u karmu. U principu "stići će me karma" predstavlja da smo mi svesni da smo nešto loše uradii, ali tu je jako bitno da znamo da karma nema veze sa nekim trećim, već isključivo samo sa nama. To moramo da prihvatimo. Ako mi nešto odradimo i mislimo da je to u redu, ali neko drugi misli da to nije u redu i ja kažem "ok, ti to misliš, ali ja mislim da je to u redu". Ja u tom slučaju nemam karmu, karma je lično shvatanje onoga što mi radimo. Karma je neka vrsta plana za život. Karmu ne možemo da izbegnemo, ali možemo da radimo na njoj i da je prihvatimo - rekla je Jojić.

foto: Kurir televizija

Rakić je posavetovala da kako bismo dobili kompletnu sliku sebe, moramo sebe da sagledamo i kroz tuđe oči.

- Sve je uzročno posledično, moramo kopati po sebi. Ali, treba nam i pomoć. Koliko god bili objektivni ne možemo sagledati sebe u kompletnosti, moramo slušati i druga lica kako nas oni vide kako bismo dobili što kompletnije informacije. Samo tako možemo sagledati šta činimo dobro, a šta loše - rekla je Rakić.

foto: Kurir televizija

