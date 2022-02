OVAKO SU IZGLEDALI PEĆINSKI LJUDI! Arheolog otkriva najsitnije detalje o IZČEZLOJ LJUDSKOJ VRSTI (VIDEO)

Olga Sračević, arheolog, osvrnula se na još rane početke i potom istakla više o Risovačkoj pećini.

- U dugoj prošlosti naše planete, a njena starost se procenjuje na 4 ipo milijarde godina, dešavale su se razne prirodne katastrofe koje su menjale njen reljef. Povremeno su dovodile i do nastajanja ledenih doba. U pećinskim naslagama su pronađeni fosilni ostaci izumrlih biljaka i životinja i u tom smislu možemo reći da je Risovačka pećina prava paleontološka riznica, jer su ljudi pronašli na hiljade fosilnih ostataka ledenodobne faune - rekao je arheolog.

Paleozološka zbirka muzeja u Aranđelovcu broji preko 6.000 predmeta odnosno fosilnih nalaza ledenodobne faune. U centralnom delu ovog prostora nalazi se autentična rekonstrukcija skeleta pećinskog medveda, najzastupljenije vrste u životinjskom carstu Risovače.

- On je po dimenzijama bio pravi div, odrasli mužijaci su u uspravnom položaju dostizali visinu do 3 ipo metra, a bili su teški do 1.000 kilograma. Pećinski medvedi su najčešće umirali prirodnom smrću za vreme hibernacija odnosno zimskog sna. Pećinski medved i ako pripada redu zveri on je zapravo bio biljojed, možda je i to jedan razlog njihovog izumiranja. Za vreme poslednjeg i najvećeg zahlađenja došlo je do značajnog smanjenja biljne hrane - rekao je arheolog.

Olga se potom osvrnula na neandertalce i istakla više o njihovom specifičnom izgledu.

- U periodu od pre 50.000 do pre 30.000 godina ovde je svoje sklonište nalazila jedna izčezla ljudska vrsta, neandertalci. Bili su visoki između 1,60 i 1,70, nešto povijenog stava, snažne i robusne građe. Lobanja je horizontalno izdužena, očne duplje su okrugle, a iznad njih su nadočni lukovi koji su se protezali celom širinom čela. Vilice takođe vrlo masivne i snažne - istakao je arheolog.

Oni su živeli u malim, vrlo pokretljivim zajednicama koje su se sastojale od dve do tri biološke porodice u stalnoj borbi za preživljavanje.

- Neandertalci nisu ličili na neka majmunolika, dlakava i glupava stvorenja. Oni su zapravo bili potpuno svesni i razumni. Zahvaljujući svojoj inteligenciji i izvanrednoj sposobnosti prilagođavanja u klimatskim uslovima i životnoj sredini uspeli su tako dugo da opstanu - naveo je arheolog.

