ZBOG POTERE CELA SRBIJA BRUJI, MREŽE PROKLJUČAJU: Još se prepričavaju zgode i nezgode takmičara i TRAGAČA, a ovo su najpoznatije!

Kviz Potera je još jedan od kvizova zbog kog dobar deo Srbije ostaje prikovan za male ekrane ponedeljkom uveče. Odgovori i reakcije se prepričavaju, a kao i slagalica, mnoge završe na društvenim mrežama. Komentarišu se takmičari, tragači, ako i njihovi odgovori, ali nema ravnodušnih.

foto: Printscreen/RTS

Jedan od svežijih primera i je takmičar Miloš. On je u prvom krugu pitanja osvojio samo 30.000 dinara (odgovorivši na tri pitanja), a ona je pristao na najmanju svotu - 3.000 dinara. Svi su ostali u čudu, a on ni to nije odbranio, već je ispao.

Iako su ga ostali takmičari savetovali da uzme ili osvojenu sumu od 30.000 ili veću on se odlučio za najmanju, što je iznenadilo sve u studiju, pa i voditelja Jovana Memedovića.

- Ovo se nikada ranije nije dešavalo. Vrlo neobično. Možda ima tu neke taktike - rekao je Memedović dok je Miloš kratko objasnio svoj potez. "Znam da znam za više od onoga što sam pokazao, ali uzeću 3.000 svakako".

Na pitanje kome je Marko Kraljević rečima "ja pogubih od sebe boljega" u narodnoj pesmi odao priznanje da je bolji junak od njega, takmičar je odgovorio "begu Kostadinu" umesto "Musi Kesedžiji", što je tačan odgovor.

- Nisu mi legla pitanja, očigledno. Ona istorijska... - rekao je takmičar dok ga je voditelj ispraćao iz studija, a Tviter je proključao i nije mu ostao dužan.

#potera večeras neobična. Prvi takmičar uze nizu cifru od 3000 din i izgubio. "nisu mi legla pitanja" — Do slobode! (@milosdjajic) January 31, 2022

Pamti se i Milinkovićev odgovor o seriji koju cela zemlja zna napamet. Milorad Milinković nije znao odgovor na jedno pitanje što se dešava svakom od tragača sa vremena na vreme. Međutim, on izgleda nije gledao seriju koju je cela Srbija obožavala, a zbog repriza je obožava još uvek. Naravno, u pitanju su "Srećni ljudi".

foto: Printscreen/RTS

Pitanje je glasilo: Koju članicu porodice Golubović je u seriji Srećni ljudi sve vreme igrala ista glumica? Ponuđeni odgovori su bili "Đina", "Lola" i "Riska". Takmičar je tačno odgovorio, ali na iznenađenje svih, tragač nije.

Voditelj se iznenadio i prokomentarisao da je on jedini koji nije gledao seriju, na šta je Milorad odgovorio da nije i prisetio se da je bilo i pitanje vezano za psa iz serije "Srećni ljudi".

Dal je moguće da Milinkovic nije gledao srećne ljude?#potera — Zinchenko (@mileem30) February 22, 2021

Jedan od možda najdeljenijih snimaka iz Potere na društvenim mrežama, bio je kadar iz završne igre gde su se dva takmičara, Dina i Mihajlo trudili da što više odmaknu tragaču.

U prevelikoj želji i brzini, Dina je na pitanje " "kako se prezivao poslednji premijer SFRJ, Ante?", odgovorila Pavelić, umesto Marković.

foto: Printscreen RTS

To je bilo dovoljno da na Tviteru započne kompilacija mimova, u kojima su korisnici izrazili svoje čuđenje pogrešnim odgovorom takmičarke.

Na kraju, tragač Milica Jokanović, nije imala težak zadatak i odnela je pobedu, pošto su Dina i Mihajlo odmakli "samo" deset koraka.

Iz edicije "JTŽM" za ovaj dan izdvajam: - Kako se prezivao Ante, poslednji premijer SFRJ? - Pavelić#Potera pic.twitter.com/K9N6VUOGms — Sajam Ludaka (@BoraKonj) February 15, 2021

Ljiljana Radulović Dimitrov (68) postigla je čudo u kvizu "Potera" kao prva žena i drugi takmičar posle Siniše Vulića kome je pošlo za rukom da odbrani čak 700.000 dinara.

Ona je za Kurir rekla da su je u "Poteru" prijavila deca, uproks tome što nije planirala da se prijavljuje bilo gde posle "Slagalice" u kojoj je učestvovala.

foto: Promo

- Bila sam učesnik "Slagalice" pre četiri godine, gde su me svi otpisali kada sam se pojavila. Na kraju sam stigla do 4. mesta i rekla sam sebi da neću više učestvovati. Međutim, deca su me ponovo prijavila, ja sam mirovala četiri godine kao olimpijac - kazala je Ljiljana za Kurir.

Profesorka u penziji godinama je predavala ustav i pravo u Gimnaziji "Jovan Jovanović Zmaj" u Novom Sadu, koju je i sama pohađala. Sada dane provodi uzgajajuci cveće i željno isčekuje odmor sa svojim unucima.

foto: Printscreen

Društvene mreže brujale o hit reakcijama Katarine Demijanenko koja se ž takmičila u "Slagalici" gde je prevrtala očima i tako zasmejala mnoge.

foto: Printscreen/RTS

Katarina je tada bila glavna atrakcija i svi su znali ko je ona, a isto to je ponovila, ali u kvizu "Potera". Katarina je došla vidno raspoložena, ali je u toku svog dela takmičanja ponovo privukla pažnju publike kraj malih ekrana na sebi svojstven način. I ovoga puta je, doduše nešto diskretnije, prevrtala očima, ali je na pojedine netačne odgovore vidno reagovala.

foto: Printscreen/RTS

Arsenije Arsić, Bojan Milošević i Siniša Vulić zajedno sa profesorom tehničkog i informatike Darkom Vučićevićem iz Šapca uspeli su da osvoje 1.080.000 dinara.

U finalnoj borbi, Darko, Arsenije, Bojan i Siniša su napravi samo dve greške, došavši tom prilikom do 23 koraka. To je bilo previše za tragača Žarka Stevanovića, koji je tom prilikom, kada je video sa kakvim znanjem su takmičari došli da se bore za nagradu, rekao kako je spreman za veliku borbu, ali da mu se čini da je broj koraka teško dostižan. Na kraju, uspeo je da tačno odgovori na 18 pitanja.

foto: Rts Printscreen

Naravno, postoje i oni trenuci kada tragači stignu takmičare u poslednjoj sekundi. Takmičari Radovan, Danijela i Vlada borili su se da osvoje sumu od 150.000 dinara, koliko su zajedno prethodno izborili.

Oni su se od tragača odmakli 16 koraka, a onda je na redu stupio Žarko Stevanović. Naime, on je imao je poteškoća na početku, budući da nije dao tačan odgovor na neka pitanja.

Ipak, Žarko je "dao gas", a onda je sve takmičarima "pokvario" na nesvakidašnji način. Naime, tragač je stigao takmičare, i to u poslednjoj sekundi. Učesnici su ostali bez 150.000 dinara. Takođe je i Milica Jokanović imala svoj "udeo" u stizanju takmičara u poslednjim sekundama kviza, što se može videti na snimku ispod.

Ono što je gledaoce takođe oduševilo je i posebna epizoda Potere gde su tragači bili takmičari.

(Kurir.rs/A.M.)

Bonus video:

00:15 JOVAN MEMEDOVIĆ SE SNIMAO U AUTOMOBILU, A SVI SU PRIMETILI JEDAN DETALJ! Voditelj napravio prekršaj u saobraćaju, a evo i koji!