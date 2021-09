U POTERI LJILJANA RADULOVIĆ DIMITROV POSTIGLA ŽENSKI REKORD: Uspela je da odbrani 700.000 dinara, a evo kako je potrošila novac

Ljiljana Radulović Dimitrov (67) postigla je čudo u kvizu "Potera" kao prva žena i drugi takmičar posle Siniše Vulića kome je pošlo za rukom da odbrani čak 700 000 dinara. Profesorka u penziji godinama je predavala ustav i pravo u Gimnaziji "Jovan Jovanović Zmaj" u Novom Sadu, koju je i sama pohadala. Sada dane provodi uzgajajuci cveće, a za Kurir sumira utiske nakon velikog uspeha.

Da li ste do sada ucestvovali u nekom kvizu i kako ste se osecali u "Poteri"? - Bila sam učesnik "Slagalice" pre četiri godine, gde su me svi otpisali kada sam se pojavila. Na to je moj suprug kazao: "Teško ćete vi izaći sa babom na kraj". Pobedila sam tada čuvenog Zokija Slagalicu iz Niša. Na kraju sam stigla do 4. mesta i rekla sam sebi da neću više ucestvovati. Međutim, deca su me ponovo prijavila, ja sam mirovala četiri godine kao olimpijac. U "Poteri" nisam imala tremu.

foto: Promo

Da li su pitanja bila teška i kako ste se pripremali?

- U "Poteri" se to nikada ne zna, mora na sreću i na logiku. Bilo je svakojakih pitanja. Kada sam izabrala najvišu sumu, dok smo čekali da se pojavi prvo pitanje moje kolege iz tima su me pitale da li znam šta radim. Rekla sam da hoću 700.000, pa ili pukovnik, ili pokojnik. Ne možete se za kviz spremiti za 15 dana. To je ono što učite ceo život. Upijate informacije, čitate knjige, razgovarate sa ljudima i to se nekako nataloži. Puno čitam, imam veliku kućnu biblioteku. Moj tata je bio takav da sam ja morala da se obrazujem na klasicima.

Kako ćete potrošiti zarađeni novac?

- Novac je već potrošen. Uplatila sam putovanje u Egipat, idemo unuci naši, deda i ja. Unuci imaju četiri i šest godina. Tako da ako ne bude nekih problema sa pandemijom, 15. oktobra letimo. Unuci su mali, nisu dosad bili nikada na moru i prvi put ce leteti avionom.

Da li imate neku poruku za kraj?

- Volela bih da se više žena prijavljuje za ovaj kviz. Želela bih da imamo ravnopravan tretman. Kada ste žena i prijavite se, svi vas dočekuju sa rezervom. Mi žene možemo ravnopravno da se nosimo, ali moramo da radimo na samouverenosti, one moraju da se javljaju, nije to ništa strašno, upoznate interesantne ljude.

foto: Promo

Jovan Mladenović

Bonus video:

02:35 NADA MACURA NAPRAVILA ŠOU U JUTARNJEM: Merila puls voditeljima, pa OTKRILA da li ima NOVOG DEČKA!