TOKOM S*KSA SA SUPRUGOM ZAMIŠLJAM KOLEGINICE, NE MOGU DA IH IZBIJEM IZ GLAVE: Muškarac se obratio psihologu, evo šta mu je rekao

Stalno imam seksualne fantazije o svojim koleginicama, ali ih jedva poznajem. Ja sam muškarac od 35 godina, a žene o kojima razmišljam imaju 41 i 46 godina. Divne su, obe udate i jako zabavne. Zajedno radimo na proizvodnoj liniji u fabrici, tako da među nama ima puno zafrkancije – napisao je jedan muškarac za The Sun obraćajući se za savet.

On je oženjen i žena mu ima 37 godina. Imaju sjajnu vezu, ali sada ima seksualne fantazije o ovim dvema koleginicama tokom seksa sa svojom ženom. Nije im rekao kako se oseća, ali nije ni siguran šta da radi. – Ne činite ništa. Imate srećan brak i uživate u dobrom seksualnom životu. To ne znači da nikad ne volite da gledate druge ljude, ali tu se sve završava. Nemojte da pređete granicu jer će vas to uvući u probleme i bila bi šteta da ugrozite svoj brak ili posao.Uživajte u prijateljstvu koje imate s ovim damama, zvuče kao zabavne žene – odgovorila mu je terapeutkinja The Sun-a. (Kurir.rs)

