NEDELJNI HOROSKOP OD 18. DO 24. APRILA: Neki će naći ljubav na poslu, drugima predstoji IZNENAĐENJE, ovi znaci će biti najsrećniji

Ove nedelje najsrećniji horoskopski znaci će biti Rak, Lav i Škorpija, a evo šta očekuje ostale znake u nedelji od 18. do 24. aprila.

foto: Profimedia

OVAN

LJUBAV: Pojaviće se novo svetlo na vašem ljubavnom nebu. Ovo ste dugo čekali i nećete moći da poverujete da vam se otvaraju nove ljubavne prilike. Doterajte se i izađite napolje, među ljude. Ipak, nemojte preterati s vlastitom prezentacijom.

KARIJERA: Volite da vidite konkretne rezultate, a upravo će se oni početi pojavljivati ovih dana. Možda to neće biti ništa senzacionalno, ali vi ćete u tome prepoznati činjenicu da ste posao usmerili tamo kako i treba. Bićete zadovoljni.

SAVET: Prepoznajte što je dobro, a što nije.

foto: Shutterstock

BIK

LJUBAV: Zajedno s voljenom osobom prolazićete zanimljiva iskustva u kojim će obe strane otkrivati ponešto novo. Shvatićete ne samo da se volite, nego i da delite mnogo toga zajedničkog. Samci će takođe biti otvoreni za nova iskustva.

KARIJERA: Verovatno ćete se zateći u situaciji kad će se najozbiljnije meriti vaša postignuća. Kriterijumi bi mogli biti strogi, no ne bojte se - imate sve kvalitete da dobijete zasluženo dobru ocenu. Samo budite ono što jeste.

SAVET: Manje jedite, više se krećite.

foto: Shutterstock

BLIZANCI

LJUBAV: Povremeno će vam se činiti da stvari idu sporije nego što biste vi želeli. Vaša strast ovih je dana probuđena i zahteva više ljubavne akcije. Ipak, moraćete se usaglasiti s drugom stranom kako bi išli zajedno. Uspećete uz nešto strpljenja.

KARIJERA: Neki poslovni problemi konačno će ostati iza vas. Zapamtite da ne valja plakati nad prolivenim mlekom. Pred vama se sada otvaraju nove mogućnosti i samo od vas će zavisiti kako ćete ih iskoristiti. Gledajte pozitivno, a nađite u sebi strpljenja i snage za prepreke.

SAVET: Meditirajte.

foto: Shutterstock

RAK

LJUBAV: Ljubavna svakodnevnica jedan dan će vam se činiti ako iz bajke, a već drugi će vam izgledati dosadno. Oni u vezama trebaće bolje da balansiraju i neguju svoje pamćenje kako ne bi zaboravili da im je juče bilo sasvim dobro.

KARIJERA: Zaposleni u pedagoškim, estradim i sportskim delatnostima moći će u bavljenju svojim poslom doći do izražaja više nego inače. Mnogi će biti prepoznati kao talentovani ili barem kao kvalitetni delatnici. Ostali će drugima biti zabavni.

SAVET: Budite ono što jeste i ne bojte se.

foto: Shutterstock

LAV

LJUBAV: Nije loše pričati, ali nemojte pričati previše jer bi celoj stvari mogli oduzeti na spontanosti. Pustite neka se vaša ljubavna priča razvija prirodno i bez previše analiza. Za njih će uvek biti vremena kasnije. Jednostavno uživajte.

KARIJERA: Činiće vam se da je sve u rukama drugih. Verovatno ste u pravu. U ovom trenutku vi ne možete mnogo uticati na stvari, ali to ne znači da nećete moći kasnije. Da bi to dočekali spremni, nemojte se živcirati. Usavršavajte se u profesiji.

SAVET: Verujte u lepše sutra.

foto: Shutterstock

DEVICA

LJUBAV: Šarm i energičnost biće vaši aduti za uspešno zavođenje osoba suprotnog pola. Ponekad ćete za druge biti neuhvatljivi. Ipak, predajte se onom kog volite, a najviše zato da kasnije ne bi zažalili. Ljubav je sve bliže.

KARIJERA: Nađite u sebi snage da postavite bolje kriterijume u poslu i da obavite ono što morate obaviti. Ne postavljajte sada letvicu previsoko jer ste u fazi kad je oko vas prviše izazova, a vaša je energija na minimumu.

SAVET: Redovno opuštanje još uvek je imperativ.

foto: Shutterstock

VAGA

LJUBAV: Činiće vam se da vam svako malo ljubav izmiče iz ruku. To će vas živcirati i rastužiti. Trebate shvatiti da nije sve u vašem nastupu, nego da i druga strana ima neka svoja prava. Niko ne voli da ga tlače, pa tako ni vaša ljubavna meta.

KARIJERA: Rešite se svojih velikih dvoumljenja koje se pojavljuju onda kad stvari ne idu glatko. Nemojte sebi dodavati još jedan teg. Nije sve tako teško kao što vam se čini na prvi pogled. Komunicirajte i tako ćete dođi do rešenja.

SAVET: Dopustite sebi da se potpuno opustite.

foto: Shutterstock

ŠKORPIJA

LJUBAV: Kombiniraćete diskreciju i nastupe. Tako ćete jedan dan živeti poput krotke osobe vezane za svoj dom i vrline, dok ćete već drugi dan biti prava zvezda noći na nekom od zanimljivih žurki. Svi će se dobro zabavljati.

KARIJERA: Rešili ste veće poslovne nedoumice i sad smelije idete napred. Malo po malo počinjete graditi nove uslove rada ili nove projekte. U sebi nosite onu svetlost kojom ćete probuditi mnoge oko sebe. Trebaju vam samo da vam veruju.

SAVET: Puni ste samopouzdanja, a ljudi vas vole.

foto: Shutterstock

STRELAC

LJUBAV: Imaćete dobar vetar u leđa kad se o ljubavi radi. Otvaraće vam se mnoga vrata lakše nego inače, bićete pozivani na zanimljiva okupljanja i još zanimljivija mesta. Ako ste sami, prihvatite pozive i krenite među ljude. Oni vas čekaju.

KARIJERA: Da bi popravili ono što radite, morate se otvoriti i više sarađivati s drugima. Stav da je neko bogom dan nije dobar, a pogotovo kad to mislite za sebe. Poradite na vlastitoj analizi i sve će vam biti jasnije, a onda i lakše.

SAVET: Idite na jogu ili meditaciju i opustite se.

foto: Shutterstock

JARAC

LJUBAV: Verovatno ćete se osećati usamljeno, osim ako to nije vaš vlastiti izbor. Oni u vezama prolaziće jedno razdoblje zasićenja kad će trebati dosta trezvenosti da izdrže. To neće trajati još dugo, zato jednostavno prođite kroz to.

KARIJERA: Neki vaši saradnici će vam otvoreno pokazati sovju naklonost, dok će vam drugi jednako tako pokazati to da vas ne vole. Prihvatite i jedno i drugo na miran način. Barem ćete znati s kim imate posla. Držite se zacrtanih pravila.

SAVET: Nakon šetnje na svežem vazduhu, dobro se naspavajte.

foto: Shutterstock

VODOLIJA

LJUBAV: Ako još tražite srodnu dušu, obratite pažnju na osobe iz svog radnog okruženja. Neko vam je verovatno vrlo sklon i jedva čeka da to primetite. Ako ste u vezi, vaš odnos biće stabilan, a obe strane zadovoljne i mirne.

KARIJERA: Možda će vam se činiti kao da vas pritišću sa svih strana, no zapravo se radi o izazovima na koje treba odgovoriti kako bi došli do boljih poslovnih razultata. Pred vama je mala borba u kojoj trebate biti borac. Druge vam nema.

SAVET: Osetljivost na promene temperature i klime.

foto: Shutterstock

RIBE

LJUBAV: Strpljenjem i tolerancijom mogli biste poboljšati odnos s voljenom osobom. Nikakva rasprava, a pogotovo motivirana ljubomorom neće doneti rezultate. Vreme je igranja igre zatvorenih karata, pa budite suzdržani.

KARIJERA: Saradnja s uglednim ili uticajnim ljudima polako dolazi u prvi plan. Vi ćete biti šraf koji je važan u celoj igri. Zato ne budite preskromni, nego dopustite sebi da izrazite i svoje ambicije. Spoznajte svoju poziciju, a još više priliku.

SAVET: Ne preterujte s konzumacijama. Krećite se.

foto: Shutterstock

(Kurir.rs/Ehoroskop)

Bonus video:

01:09 Proleće u Kini