NEDELJNI HOROSKOP OD 25. DO 31. JULA: Sreća kuca na vrata JARCU, a evo ko će morati da se malo pomuči oko LJUBAVI

U nedelji od 25. do 31. jula najsrećniji znaci horoskopa biće Jarac, Bik i Škorpija.

OVAN

LJUBAV: Kontakti će biti brojni, ali će njihov karakter u emotivnom smislu uglavnom biti površan. Stoga ćete više pričati o ljubavi nego što ćete je osećati. Bez obzira na sve, mnogi će organizovati lepe zabave za svoje društvo. Bićete srećni.

KARIJERA: Uobraženost nekih ljudi će vam ići na živce, ali nemojte reagovati ako to nije krajnje neophodno. Bićete privučeni iznutra da nekoga kritikujete, ali ako to primenite spolja, možda ćete izgledati kao nasilnik. Radite svoj posao i ne komentarišite tuđe. Znate pravila.

SAVET: Pokušajte da se češće opustite.

foto: Profimedia

BIK

LJUBAV: Biće vam zanimljivije jer će biti više mogućnosti za kretanje među osobama suprotnog pola. Stoga će oni koji još uvek traže srodnu dušu lakše pronaći ljubavne prilike. Oni u vezama razmenjivaće nežne reči koje će imati efekta.

KARIJERA: Ljudi sa kojima radite u poslu mogli bi da vas iznenade potpuno novim i neočekivanim predlogom. U početku nećete znati kako da se pozicionirate, ali oni će vam sami dati ideju šta dalje. Budite otvoreni za takve predloge.

SAVET: Svakim danom ste sve jači i jači.

foto: Profimedia

BLIZANCI

LJUBAV: Male nesuglasice između vas i voljene osobe biće vezane za vašu bučniju vladavinu ili za sitnice. Uzdržite se od komentara i fokusirajte se na ono što je dobro, a šta važno. Tako ćete se oboje osećati bolje i biti zadovoljni.

KARIJERA: Rezultati vašeg truda polako izlaze na videlo, ali još mnogo toga treba da se uradi. Ipak, sve je više zadovoljstva, pa i napretka. Sigurnost i bolja finansijska dostignuća daće vam novu motivaciju za rad.

SAVET: Imate pravo da se malo opustite i zabavite.

foto: Profimedia

RAK

LJUBAV: U ličnim odnosima ovih dana će vas zanimati erotika. Ako ste u vezi, vaše sugestije će verovatno dobro prihvatiti druga strana. Ako ste i dalje slobodni, moraćete da budete malo strpljiviji. Sudite polako i imaćete uspeha.

KARIJERA: Nastavljate da težite visokim ciljevima, a okolnosti ljudi i događaji će vam u tome pomoći. Manji problemi se mogu pojaviti zbog nekih poslovnih zaostajanja koje niste vi izazvali. Kako god bilo, rešićete i njih.

SAVET: Iskoristite svaki sunčani dan maksimalno.

foto: Profimedia

LAV

LJUBAV: Zamišljaćete sebe u ulozi velikog zavodnika, ali prilika za to biće vam više u mašti nego u stvarnosti. Međutim, ono što ulovite biće dobro. Zato se obucite i izađite među ljude. Samo neka vaša očekivanja budu malo realističnija.

KARIJERA: Biće sve više događaja na radnom mestu. Ne samo na temu redovnih zadataka, već će se aktivirati i događaji vezani za međuljudske odnose, uslove rada, usluge koje dobijate ili pružate. Neki će biti zatrpani poslom.

SAVET: Napravite bolji plan i red. Zatim ga primenite.

foto: Profimedia

DEVICA

LJUBAV: Postaćete smireniji i zadovoljniji. Pročitaćete misli i osećanja vašeg partnera. Zato ćete pričati samo o važnim temama. Vaša ljubav će verovatno biti uzvraćena na lep način. Oni koji su i dalje sami biće zanimljivi drugima i rado će biti pozvani u društvo.

KARIJERA: Nakon što ste možda morali da pognete glavu, prepoznaćete da je vreme za borbu. Sve ste spremniji da jasno i glasno iznesete svoj stav, a ako se neko ne slaže, iznećete svoje argumente. Nećete odustati dok se ne postigne kompromis.

SAVET: Budite svoji.

foto: Profimedia

VAGA

LJUBAV: Tokom ove nedelje ojačaće poverenje u vašem privatnom životu. Konačno, moći ćete otvorenije da razgovarate sa drugom stranom, iako se kaže da cenite svaku svoju reč. Poboljšanje će vas takođe podstaći da više izlazite, pa će se samci upuštati u udvaranje.

KARIJERA: Verovatno će vas podržati komunikativni i otvoreni ljudi jer će videti vaš trud. Biće vam drago, iako ćete osetiti blage posledice stresa. Sada možete da radite malo lakše i bez pritiska. Oslonite se na one koji vas podržavaju.

SAVET: Opustite se vežbanjem joge.

foto: Profimedia

ŠKORPIJA

LJUBAV: Svakim danom biće sve više razmene ideja, razumevanja i harmonije između vas i voljene osobe, a poverenje će rasti. Bićete zadovoljni i srećni što je tako. Oni koji su još uvek u kontaktu počeće donekle naučno.

KARIJERA: Ponekad vam se čini da posao staje kada vas nema, a čim se pojavite, sve počinje. To je rezultat vaše spretnosti i talenta da komunicirate sa svima. A ovih dana će to doći do izražaja, pa će vas mnogi zvati da im se pridružite.

SAVET: Aktivirajte svoj stari hobi.

foto: Profimedia

STRELAC

LJUBAV: Oni koji su još sami povremeno će sumnjati da li da izađu ili ostanu kod kuće gde će se osećati zaštićeno i dobro. Međutim, ako odu među ljude, postoji mogućnost da tamo počnu da se osećaju još bolje. Zato bi bilo šteta propustiti priliku za sklapanje novog poznanstva.

KARIJERA: Isprobaćete različite poslovne opcije koje bi vam mogle doneti prihod. Neki će čak i eksperimentisati. Ova igra će vam doneti i malo radosti jer neće biti dosadna. Međutim, važno je da sačuvate snagu jer će vam biti malo energije.

SAVET: Radićete na svom stilu.

foto: Profimedia

JARAC

LJUBAV: Kako nedelja bude odmicala, biće sve više poziva i prilika za sastanke, zabave, zabave, ludovanja i ljubavi. Verovatno ćete biti rado viđen gost, a i sami ćete se truditi da ništa ne propustite. Bilo u vezi ili sami, dobro ćete se provesti.

KARIJERA: U temama koje se odnose na investicije, sponzore ili nekretnine, doći će do blage tenzije i sve ovo ćete morati da sagledate, analizirate i donesete odluke koje će usmeravati dalji tok razvoja. Pokušajte da budete što objektivniji i odvojite vreme.

SAVET: Ne zaboravite da se odmorite.

foto: Profimedia

VODOLIJA

LJUBAV: Mnogo lepih ljubavnih prilika će se nizati u vašem privatnom životu, pa ponekad nećete znati šta da izaberete. Fokusirajte se na ono što volite, budite svesni svojih očekivanja i znaćete da se pravilno postavite prema svemu i svakome.

KARIJERA: Biti u stanju da se kreativno izrazite biće najbolji deo posla ove nedelje. Sve ostalo biće vezano za stres ili male svađe u kojima ćete pregoreti. Uspećete da podesite neke stvari, ali ćete na kraju biti prilično umorni.

SAVET: Naspavajte se.

foto: Profimedia

RIBE

LJUBAV: Pred vama su dani u kojim ćete imati prilike da trenirate toleranciju, diplomatiju, strpljenje. Upravo od tih vaših osobina zsvisiće i kvalitet vašeg ljubavnog života. Želite li biti zadovoljni, dopustite drugoj strani da i ona nešto vodi.

KARIJERA: Rado biste promenili svoj ssstav procene ljudi. Poradićete na tome. Ovaj put vaši kriterijumi biće viši, a pratiće ih i vaša veća otvorenost prema drugima. Samo kroz jasnu komuniakciju sklapaćete bolje poslovne dogovore.

SAVET: Menjajte sebe.

foto: Profimedia

(Kurir.rs/Ehoroskop)

Bonus video:

02:05 MILOŠ TIMOTIJEVIĆ PROGOVORIO O SERIJI PEVAČICA Postoji jedna stvar koju svaki glumac želi PRED NJIM JE JEDAN VELIKI IZAZOV!