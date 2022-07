NAJBRŽI I NAJLAKŠI TEST INTELIGENCIJE: Ova optička iluzija za TREN OKA otkriva da li ste iznad proseka! (FOTO)

Ukoliko niste sasvim sigurni da li ste natprosečno inteligentni, ova optička iluzija će vam dati odgovor na tu dilemu. Ne bojte se, nije ništa teško.

Sve što treba da uradite je da gledate u optičku iluziju pred sobom, koja se sastoji od crnih i belih cik-cak linija. Da li možda vidite skrivenu sliku i možete li da prepoznate o čemu je reč?

Neki ljudi to vide odmah, drugima ne polazi za rukom tako lako, a upravo to otkriva nešto o inteligenciji. Ukoliko vidite sliku između cik-cak linija, to znači da ste natprosečno inteligentni!

Naime, sudeći prema istraživanju objavljenom u stručnom časopisu "Karent bajolodži", "ljudi koji imaju veći IQ su u stanju da se fokusiraju na detalje i odbace manje relevantne informacije lakše nego oni koji su manje inteligentni".

Za one koji možda još nisu uspeli da vide šta se krije iza linija (za one koji ne veruju, vidi se sasvim jasno kada se umanji fotografija), reč je o pandi.

(Kurir.rs/ Mondo)

