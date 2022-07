OVO JE KRALJ LETA! Čovek mezi u plićaku i uživa za sve PARE, pićence mu nadohvat ruke, ljudi ODLEPILI kad su videli! (FOTO)

Ovo leto je donelo broje hitove sa primorja, što grčkog, hrvatskog i crnogorskog, a ljudi na internetu ih obožavaju.

Jedna fotka sa hrvatskog primorja je opet oduševila region. Stranica "Dnevna doza prosječnog Dalmatinca" je objavila sliku starijeg gospodina koji uživa u plićaku i, narodski rečeno, to radi za sve pare. Fotku su nazavali "kralj leta 2022" i verovatno su u pravu.

Naime, on je doneo stolicu koju je stavio u vodu, zajedno sa stočićem na kom se nalaze flaše piva, kao i hrana.

Komentari ispod objave su bili zanimljivi, ali većina se smejala i divila domišljatosti starijeg gospodina. Lajkova je preko 4.200, kao i skoro 250 komentara.

"Top", "To se zove život, ko zna, zna", "Tako ću i ja, čim se dočepam mora", "Divno more, baš stvoreno za uživanje i pivu", "Ovo nam fali", "Pametan čovek, vidi se da je i dva piva uzeo ... šteta jedino da more ne hladi pa da ima gajbu kraj sebe", su neki od komentara.

U svakom slučaju, ovo