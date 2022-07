RADI NA NAJVEĆEM KRUZERU NA SVETU, A NJENA SOBA ŠOKIRALA SVET: Pokazala gde živi i UŽASNULA sve! (FOTO)

Kejli živi i radi na najvećem brodu za krstarenje na svetu, "Wonder of the Seas" kompanije Royal Caribbean, a svoju svakodnevnicu redovno dokumentuje i objavljuje je na društvenim mrežama.

Ona radi kao animator za decu na krstarenju, a na svom tiktoku pokazala je kako njen život na brodu zaista izgleda.

- Možda je to najveći brod za krstarenje na svetu, ali kada su u pitanju kabine za posadu, one su sve samo ne velike - rekla je Kejli u svom TikTok video snimku.

U jednom videu, Kejli je pokazala kabinu koju deli sa drugim zaposlenim na brodu, koja je zaista minijaturna. U kabini imaju krevet na sprat, malo kupatilo, orman u koji gotovo ništa ne staje, nemaju prozore jer su oni rezervisani za goste koji dosta plaćaju putovanje kruzerom.

- Kupatilo je toliko malo da odjednom možete da operete zube preko lavaboa, obrijete noge pod tušem i obavite nuždu - rekla je ona i dodala da se ona i njena cimerka, iako žive u skučenom prostoru, dobro snalaze i da su zadovoljne.

U jednom delu kabine su prsluci za spasavanje na koje stavljaju tašne, a ispod televizora drže votku i grickalice. Kejli spava na donjem, a njena cimerka Pam na gornjem krevetu. Imaju i mali frižider u kabini. Kejli je i dalje u šoku što je svu svoju odeću i ostale potrepštine uspela da odloži u tako mali orman.

Devojka je otkrila da rad na krstarenju ima i veoma lepe strane. Osim što zarađuje mnogo novca i upoznaje mnogo novih ljudi, ona takođe istražuje razna mesta širom sveta.

Na brodu za krstarenje ima pristup i teretani za posadu, gde redovno vežba.

- Možemo da koristimo i teretanu za goste, ali ponekad je teretana za posadu mirnija - rekla je ona, prenosi The Sun.

"Wonder of the Seas" je trenutno najveći kruzer na svetu i vozi putnike širom Kariba i Mediterana. Dugačak je 362,04 metra i može da primi skoro 7.000 putnika. Brod za krstarenje ima 2.300 članova posade, ima 16 paluba za goste, 20 restorana, 4 bazena, 2.867 kabina, salu od 1.400 mesta, dečiji vodeni park, dečije igralište, klizalište, simulator surfovanja i punu veličinu teren za košarku.

