MESEČNI HOROSKOP OD 22. AVGUSTA DO 22. SEPTEMBRA: Sunce u Devici donosi IZAZOVE za SVE, a rezultati vaših BORBI isplatiće se!

Sunce ulazi u znak Device, a astrolozi ističu da će vladavina ovog zemljanog znaka doneti svakome iskušenja koja će dovesti do nekih pobeda, šta očekuje vaš horoskopski znak, pogledajte u nastavku teksta.

Ovan

Vaš vatreni duh može da iskoristi uzemljujuću energiju sezone Device da uspori i vrati se na ono što je zaista važno. Ako ste širili svoju energiju previše ili se osećate rasejano, ovo je vaša prilika da pronađete svoj centar i fokusirate se na ono što vam je zaista važno. Možda ćete morati da postavite granice, očistite svoj raspored ili prilagodite način na koji provodite vreme. Mlad Mesec u Devici 27. avgusta biće posebno aktivan za vas, jer će vaš vladar Mars u ovo vreme biti veoma zauzet. Možda ćete morati da donesete neke velike odluke oko ovog mladog Meseca, primoravajući vas da preduzmete akciju. Merkur, planeta komunikacije, ući će u retrogradnu fazu do 9. septembra, što znači da je najbolje da sve planirate i konsolidujete najmanje nedelju dana pre ovog datuma. Nakon što Merkur uđe u retrogradnju, biće dobro vreme da se fokusirate na ono što vam je već na tanjiru umesto da dodajete nešto novo. Imamo pun Mesec u Ribama. Ovaj pun Mesec može da aktivira vašu osetljivu stranu ili da u prvi plan stavi nešto što se zadržava u pozadini vašeg života. Tajne mogu biti otkrivene ili nove informacije mogu izaći na videlo koje menjaju vašu putanju ili pravac u kom ste putovali.

Bik

Uran se veoma aktivno kretao kroz vaš znak, posebno tokom sezone Lava kada se poravnao sa severnim čvorom. Sada u sezoni Device, Uran će ponovo biti aktivan, ali ovog puta zato što ulazi u retrogradno stanje. Kako Uran postaje retrogradan 24. avgusta, to će vam dati priliku da dođete do daha, zastanete i razmislite o energijama u poslednjih sedam meseci. Uran je planeta promena i buđenja, i verovatno ste osetili nijanse ovoga u poslednjih nekoliko godina. Sa retrogradnim stacioniranjem Urana, dobićete priliku da svarite sve promene i da zamotate glavu oko svega što vam se čini nesigurnim ili nestabilnim. Uran će putovati retrogradno do početka 2023. godine, pa budite strpljivi ako vam se čini da su stvari u vazduhu. Mlad Mesec u Devici 27. avgusta je dobro vreme za vežbanje brige o sebi i samokontrole. Pazite da ne preterujete ili da odgrizete više nego što možete da podnesete. Merkur, planeta komunikacije, takođe će biti retrogradna kasnije u sezoni 9. septembra, samo jedan dan pre punog Meseca u Ribama. Ova kombinacija energije može učiniti da se osećate pomalo raštrkano i može izazvati bilo kakvo osećanje nestabilnosti. Vratite se u svoj centar i pokušajte da usmerite svu rasutu energiju u kreativne projekte.

Blizanci

Devica deli istu vladajuću planetu kao i vi, tako da je ovo uvek posebno doba godine koje funkcioniše u skladu sa vašom dušom. Merkur, vaš vladar će krneuti retrogradno 9. septembra, tako da ćete želeti da maksimalno iskoristite prvi deo sezone Device. Iskoristite ovu prvu nedelju Devica da se organizujete i konsolidujete svoje planove. Kada Merkur počne da usporava, najbolje je da se fokusirate na ono što vam je već na tanjiru, a ne da uvodite bilo šta novo. Pošto je Merkur vaš vladar, retrogradni period može biti malo spor, ali ovu energiju možete usmeriti u odmor i punjenje. Držite um otvoren, i ostanite otvoreni za učenje, nikad ne znate šta ćete otkriti! Ako tek treba da idete na odmor, isplanirajte nešto malo oko punog Meseca u znaku Riba 10. septembra. Samo zapamtite da retrogradni Merkur može da utiče na planove putovanja, tako da obavezno sve organizujete i proverite pre nego što krenete. Ovaj pun Mesec je takođe odličan za zakazivanje romantične večeri ili za nešto kreativno što ste oduvek želeli da probate.

Rak

Tokom vladavine Device odvojite vreme da nahranite svoj um, telo i dušu. Bili ste zauzeti ovih poslednjih nekoliko meseci, pa koristite sezonu Devica kao podsetnik da pauzirate, opustite se i malo usporite stvari. Organizovanje, čišćenje nereda i ponovno konsolidovanje planova su sjajni načini da maksimalno iskoristite ovu energiju. Mlad Mesec u Devici 27. avgusta je dobro vreme da skinete teret sa grudi i da saopštite šta vam je na umu. Takođe je dobro vreme da stupite u kontakt sa svojim unutrašnjim glasom. To možete učiniti tako što ćete pisati dnevnik ili čak razgovarati o stvarima sa prijateljem ili savetnikom. Kako budemo ulazili u septembar, Merkur će ući u retrogradnju, usporavajući stvari i podsećajući nas da se fokusiramo na ono što je već ispred nas. Ovo je period vežbanja strpljenja i pažljivog slušanja. Pun Mesec u Ribama 10. septembra donosi izvesno olakšanje.

Lav

Jarka svetla sezone Lava sada je završena. Moguće je da ćete se osećati bezvoljno, nećete imati dovoljno energije. Ako rezonujete sa ovim, pobrinite se da odvojite vreme da napunite baterije i fokusirate se na ono što vam je zaista važno. Ovo može zahtevati da prilagodite svoje granice, kažete ne drugima ili budete strožiji prema sebi kada je u pitanju način na koji koristite svoje vreme. Energiju sezone Devica možete koristiti i da se fokusirate na svoje zdravlje i dobrobit, posebno kada je u pitanju vaša ishrana i ono što odlučite da unesete u svoje telo. Mlad Mesec u Devici 27. avgusta može da uzburka vaše strasti ili vatrenu stranu. Ako vam nešto u životu smeta, ovaj mlad Mesec može biti vaša prelomna tačka. Drugi lunarni događaj u sezoni - pun Mesec u Ribama 10. septembra, mnogo je nežnije prirode i dobro je vreme da se opustite i dozvolite da stvari budu onakve kakve jesu. Merkur takođe postaje retrogradan dan pre ovog punog Meseca, što ga čini još jednim pokazateljem iz Univerzuma da je vreme da se uspori i pauzira.

Devica

Dobrodošli u svoju sezonu! Sunčevi zraci koji osvetljavaju, isceljuju i podmlađuju su u vašem uglu, osvetljavaju vaš svet i aktiviraju svaki deo vašeg bića. Ovo je vreme za slavlje i priznanje za putovanje koje ste prešli u poslednjih 12 meseci. Kako možete zahvaliti za sve što se dogodilo? Biti zahvalan je moćno, ali biti zahvalan za sebe je izuzetno moćan! Ako ste naporno radili da dovedete projekat do kraja ili da pokrenete stvari, Sunce koje se kreće u vaš ugao zodijaka će vam pomoći u tome, kao i Mlad Mesec u Devici 27. avgusta. Ovo je moćan mlad Mesec to vam može pomoći da napredujete u svojim ciljevima. Koristite ovaj mlad Mesec da odredite namere za ono što želite da pozovete u svoj život u narednih 12 meseci. Takođe možete koristiti ovaj mlad Mesec da uklonite sve što stagnira ili vam oduzima previše vremena. Možda ćete dobiti pojačanje energije zahvaljujući aktivnosti sa Marsa! Mars nam pomaže da prevaziđemo naše strahove i mentalne blokade, pa znajte da je ova energija na vašoj strani ako vam zatreba. Kako budemo ulazili dalje u sezonu Boginje Djevice, Merkura, vaša vladajuća planeta će stati retrogradno. Ovo se dešava 9. septembra, međutim, Merkur će već polako gubiti snagu nekoliko nedelja pre ovoga. Dok Merkur klizi u retrogradno kretanje, pravo je vreme da sami usporite stvari. Sutradan, 10. septembra, imamo prelep Pun Mesec u znaku Riba. Koristite ovaj pun mesec da napunite baterije, za bilo kakav rad na refleksiji i da otključate svoju kreativnu stranu.

Vaga

Sezona Device je za vas vreme završetka. Završavate svoje putovanje oko Sunca, spremajući se da proslavite svoju sezonu koja dolazi! Pre nego što proslava nove sezone može da počne, morate da očistite, oslobodite i otpustite sve ono što više ne želite da nosite sa sobom. Možda ćete se naći kako prirodno završavate stvari, zatvarate izgubljene krajeve i samo osećate da ste završeni sa određenim stvarima. Ako postoji nešto ili neko sa kim želite da se oprostite, možda ćete pronaći prave odgovore pod Suncem u Devici. Mlad Mesec 27. avgusta takođe će vam pomoći u tome i nateraće vaš um da razmišlja o tome šta želite u svom životu, a ne o onome što ne želite. Znati šta ne želite može vam pomoći da se oslobodite i pustite stvari, stvarajući prostor za nešto novo. Čak i ako još niste sigurni šta je ta "nova" stvar, posedovanje prostora može aktivirati kreativnost i moć potencijala. Kako se krećemo u septembru, Merkur će stajati retrogradno u vašem znaku. Možda vam je na umu komunikacija. Možda ćete otkriti da morate da vodite težak razgovor, ili možda postoji potreba da uđete unutra da biste shvatili kako se zaista osećate u vezi sa nečim. Najbolje je dozvoliti retrogradnom Merkuru da ide svojim tokom pre nego što donesete bilo kakve velike odluke, jer će vas novi uvidi i "aha" trenuci sigurno pronaći. Merkur će stati direktno 2. oktobra. Pun Mesec u Ribama 10. septembra može da izazove vaše osetljive emocije.

Škorpija

Sezona Devica je dobro vreme da se više trudite kada su u pitanju vaši ciljevi i želje. Ako postoji nešto što želite da napravite, ili ciljevi na kojima ste sedeli cele godine, ovo je vreme da krenete na posao! Utemeljena, organizovana i posvećena energija Device biće na vašoj strani, pomažući vam na svakom koraku. Ostavite samokritiku pred vratima i iskoristite ovu energiju da napredujete! Mlad Mesec u Devici 27. avgusta će vam pomoći u tome i fantastično je vreme da preduzmete korake ka bilo čemu što želite da manifestujete. Iako možete postaviti namere i napuniti svoje kristale, budite sigurni da preduzimate i opipljive korake akcije, čak i ako su mali. Kako budemo ulazili u septembar, energija kosmosa će početi da usporava. To je zbog ulaska Merkura u retrogradnju 9. septembra, što će nam dati ukupno šest velikih retrogradnih planeta. Ovo je dobar trenutak da se odrežete labavih krajeva ili se vratite projektima koji su možda bili zanemareni. Pun Mesec pada samo jedan dan nakon što Merkur uđe u retrogradnju, što može doneti neku fanki energiju. Dok ovaj Pun Mesec pada u vodenom znaku, Ribama, koristite ga da pojačate svoju intuiciju i kreativnost. Kako se sezona Devica spušta, približavamo se ravnodnevici, što je vreme snage za stvaranje ravnoteže u svim oblastima vašeg života.

Strelac

Šta god da ste naporno radili da postignete, verovatno će se ostvariti u sezoni Devica! Ovo je posebno tačno oko punog Meseca u Ribama 10. septembra. U ovom trenutku pazite na nagrade i poklone iz Univerzuma. I budite sigurni da se ispunite osećajem zahvalnosti za sve što ste postigli. Dok počinjemo sezonu Devica, Uran, planeta promene i buđenja, će 24. avgusta stajati retrogradno, a zatim samo nekoliko nedelja kasnije, 9. septembra, Merkur će takođe ući u retrogradnju, dajući nam ukupno 6 planeta u retrogradnosti. Ovo definitivno može stvoriti efekat usporavanja na našem kosmičkom nebu, vodeći nas da idemo unutra i razmišljamo, a ne da trčimo napred. Kako se stvari usporavaju u prvom delu septembra, iskoristite to kao izgovor da odvojite malo vremena za opuštanje ili kreativan rad. Pun Mesec u Ribama 10. septembra, biće divno za podsticanje vaše kreativnosti i unošenje novih uvida i inspiracije u vaš život. Obratite pažnju i na svoje snove oko ovog punog.. Kako se sezona Devica spušta, približavamo se ravnodnevici, što je vreme snage za stvaranje ravnoteže u svim oblastima vašeg života.

Jarac

Usmerite energiju Device da unesete osećaj blagostanja u svoje biće. Proverite sve neprijatne simptome, zakažite spa, uradite sve što je potrebno da unesete više mira u svoje biće. Tretirajte svoje telo nežno i vidite koliko se bolje osećate kada to učinite. Pod Suncem u Devici imaćete potrebnu motivaciju da se držite bilo koje rutine za dobro osećanje koju biste možda želeli da isprobate. Mlad Mesec u Devici 27. avgusta je takođe dobro vreme da se posvetite zdravim navikama i rutinama. To je takođe vreme snage da uzemljite svoju energiju i vratite se u ravnotežu. Ako ste se osećali rasejano, iskoristite energiju ovog mladog Meseca da vratite sve delove sebe. Sa ovim novim osećajem celovitosti, otkrićete da imate više energije i da ćete moći da uradite više. Kako ulazimo u septembar, Merkur će retrogradno stajati. Ovo će stvoriti efekat usporavanja na našem kosmičkom nebu i dati nam ukupno šest retrogradnih planeta. Ovo može stvoriti sporu energiju i može otežati dalje napredovanje na svim projektima na kojima radite. Nemojte se boriti protiv toga; umesto toga, iskoristite ovo vreme da se odmorite, napunite i opustite. Koristite ga da biste utvrdili pravac vašeg života i kuda želite da putujete. Pun Mesec 10. septembra je takođe dobro vreme da oslobodite sve ono na šta više ne želite da obraćate pažnju. Padajući u znak Riba, ovaj Pun Mesec traži od nas da sledimo svoja srca i osećanja, a ne svoj racionalni um. Dozvolite svojoj intuiciji da preuzme vođstvo i pokušajte da se ne zaglavite u svojoj glavi.

Vodolija

Vaša vladajuća planeta, Uran, bila je veoma zauzeta na kosmičkom nebu, ali 24. avgusta će se stati retrogradno, dajući vam vremena da se integrišete i prilagodite svim promenama ili preokretima koji vam se nađu. Ako su se stvari osetile u vazduhu, možda ćete morati da budete strpljivi još malo da biste dozvolili Uranu da otkrije sve što treba da se otkrije. Posle ovoga, imamo Mlad Mesec u Devici koji dostiže vrhunac 27. avgusta. Mars, planeta akcije i energije je veoma aktivan pod ovim mladim Mesecom, pomažući nam da konsolidujemo svoje ciljeve i prevaziđemo sva samoograničavajuća uverenja. Ako postoji nešto što želite da aktivirate u svom životu, ovo je dobar mlad Mesec za preduzimanje koraka. Imajte na umu, međutim, da će 9. septembra Merkur stati retrogradno, stvarajući efekat usporavanja na našem kosmičkom nebu. Stvari se mogu činiti sporim i možda nećemo imati dovoljno snage da ostvarimo bilo koje ciljeve i namere koje smo postavili. Budite strpljivi i dozvolite stvarima da se mariniraju, verujte u stanje Univerzuma. Retrogradni Merkur je takođe dobra prilika da uđete unutra i razjasnite šta vaš unutrašnji glas pokušava da komunicira sa vama. Kako se zaista osećaš? Šta vaše telo zaista pokušava da vam saopšti? 10. septembra imamo pun Mesec u Ribama, koji je mekan, osetljiv i sladak. Ako se u ovo vreme osećate dodatno emocionalno, usmerite to u fizičku aktivnost i brigu o svom blagostanju.

Ribe

Devica sedi naspram vas na točku zodijaka, tako da je ovo godišnje doba ono koje može pokrenuti stvari u vašem spoljašnjem okruženju koje treba da se pozabave. Ovo može uključivati i vaše odnose. Šta god da privuče vašu pažnju, setite se mudrosti koju nudi Devica. Ona ne mora da pita ljude oko sebe za uputstva, ona ima sve odgovore koje traži u sebi. Sve što treba da uradi je da se smiri i ućuti i veruje odgovorima koji se pojavljuju. Postoji osećaj saznanja da to živi u svima nama, pa pokušajte da to otključate pod Suncem Device. Mlad Mesec Device 27. avgusta pokreće energiju sa Marsa, zbog čega se osećamo malo zagrejano ili možda iracionalno. Pazite da prebrzo donosite zaključke ili da odgrizete više nego što možete da podnesete. Merkur ulazi u retrogradnju ubrzo nakon toga 9. septembra, zato idite polako i ne žurite da donesete odluku. Retrogradni Merkur ponekad može zamutiti vodu ili učiniti naš proces donošenja odluka malo prevarantskim. Dajte stvarima prostora ako je potrebno i ako možete, sačekajte 2. oktobra nakon direktne stanice na Merkuru. Pun Mesec dostiže vrhunac 10. septembra i pada u vaš znak! Mnogo je nežniji pun Mesec od ovih koje smo upravo doživeli. Koristite ovaj pun Mesec da napunite baterije i proslavite sve što ste postigli.

