Maja je stjuardesa sa jahte, njen RADNI DAN TRAJE I PO 19 SATI, zaradi puno, ovo je cena koju je morala da plati, a OVO PORUKA!

O stjuardesama koje rade u avionima znamo dosta, ali o onima koje rade na jahtama i brodovima i ne baš. Njihov posao je takođe zanimljiv i neobičan, a Maja Bučanin (29) nam je otkrila kako zapravo izgleda posao stjuardese na mega jahtama, koji ona radi već 7 godina.

Maja je završila fakultet, od skoro je influenserka, ali ne voli sebe tako da naziva. Iz Tivta je, a trenutno živi u Beogradu. Otkrila je zanimljivosti koje nosi posao jedne stjuardese na jahtama, ali i one druge stvari, koje podsećaju, kako kaže, na scene iz horor filmova.

„Prosečan dan stjuardese zavisi od toga da li imamo goste na brodu ili ne. Ja kao ‘chief stewardesse’ sa mojim drugim stjuardesama sam zadužena da gosti budu usluženi blagovremeno i efikasno uz poštovanje ‘silver servis’ usluge. Takođe, smo zadužene da ceo enterijer bude besprekorno čist i uredan. Pored upravljanja mojim timom, zadužena sam i za organizaciju restorana, izleta za goste, i sve druge zahteve gostiju. Kupovina, vođenje evidencije o troškovima, satima, smenama stjuardesa. I da, mi smo tu prvenstveno radi sigurnosti naših gostiju, za to smo prvo i obučene“, kaže nam Maja.

Maji nikada nije bila ogromna želja, niti zamisao da radi posao stjuardese, ali s obzirom na to da je iz Tivta i da je odrasla pored mora, podelila je sa nama kako je došla na ideju da se bavi ovim.

„Krenula sam kao studentkinja da radim, da uzmem neki džeparac tokom leta, nisam imala svest da ću da dobijam ovakve ponude i svake godine sve više napredovati, i evo me ovde posle 7 godina kao prva stjuardesa i veoma zadovoljna sa svim što sam postigla do sada“, priča nam Maja.

Zahvaljujući poslu, Maja je obišla dosta predivnih destinacija, svaki drugi dan snima zalaske sunca „kao da ih vidi prvi put“, kako kaže, i svako mesto koje joj je srcu drago, a kada smo je pitali koje će putovanje pamtiti do kraja života, evo šta nam je odgovorila:

„Svaka destinacija pruža nešto drugačije i nešto sa čime možete da se oduševite ili pak zgrozite. Veoma sam zahvalna što imam mogućnost da posetim razna mesta, od onih poznatih i bogatih do onih malih i ‘nebitnih’ i što sam sa svakim putovanjem sve više bogatija. Grčka i Hrvatska imaju najlepše more, Turci su najljubazniji, u u Italiji se nabolje jede, Španija je za provod, a Crna Gora ‘on the budget’.

Ipak, nije sve samo u lepim zalascima i zanimljivim destinacijama. Tokom ovih 7 godina, Maja je doživela i one trenutke koji nisu tako lepi.

„Ja uvek kažem ‘imam neku ludu sreću da sam uvek pored mora’ i to je nešto što mi daje snagu i volju. I pored velike zarade, naučila sam dosta. Jahte na kojima radim su za uživanje i generalno gosti i posada ne idu po lošem vremenu na more. Bilo je tu par situacija, ali nista što bi ugrozilo naše živote. Zato imamo kapetane koji upravljaju brodom i koji su zaduženi za našu bezbednost. Jedino što mogu da kažem je da sam s godinama opreznija i plašljivija, pa me nekad uplaši situacija koja pre me par godina ne bi nikada uplašila. Noćna navigacija je malo jeziva, ali ništa strašno, kao da si u nekom horor filmu“, kaže nam Maja.

Iako se nekada čini da je posao stjuardese lak, ako želite ovim da se bavite, morate da budete spremni na veliko žrtvovanje, jaku mentalnu stabilnost, težak rad i odvojenost od kuće. Kako nam kaže Maja, nekada njen radni dan traje i 19 sati, a svim mladim devojkama koje žele da krenu njenim stopama, ima nešto da poruči.

„Svim curama koje prvi put rade ovaj posao pokušavam da približim i objasnim da pored predivnih mesta koje posetite, velikih para koje zaradite i drugih benefita ovo nije ni malo lak posao. Niko ti ne garantuje da ćeš, pored svih sertifikata koje dobiješ, ipak naći dobar brod, niti da ćeš bez truda i rada moći da napreduješ“.

Inače, kao i u svakom poslu, i u ovom, Maja se sretala sa dosta predrasuda i negativnih komentara, ali kako kaže: „Ne plaćaju mi oni račune, moja Slavice“.

„Šalu na stranu, vrlo sam svesna sebe i poštujem svoj trud i rad, ne dotiču me komentari nepoznatih ljudi ili ljudi koji prosto ne znaju moj posao. Imam veliku podršku svoje porodice, momka i prijatelja“, rekla nam je Maja.

Pored posla stjuardesa, većina vas Maju zna sa TikToka. Ona ima par videa koji su prešli milion pregleda – video u kom pokazuje kako se pravi riza za suši, ili oni u kojima priča o modi.

