SRPSKA PORNO ZVEZDA SE SNIMALA U AKCIJI NA JAVNIM MESTIMA ŠIROM BEOGRADA: Ljudi u šoku, a Lili objašnjava kako TO radi BEZ BLAMA!

Milf Lili (Milf Lilly) je poznata ne samo u okvirima Srbije, već i mnogo šire. Širokom auditorijumu kod nas postala je poznata kada je Srbiju obišao njen snimak kako gola kupuje lubenicu, a inače se pojavljuje i na svetski poznatom porno sajtu.

Ona pokušava da razbije predrasude o poslu kojim se bavi i tvrdi da ono čime se bavi ne spada u sferu porno filmova, niti da je ona porno glumica.

Za sebe kaže da je egzibicionista.

- Svakako porno glumica nisam, jer neko ko nema snimljen ni jedan porno snimak, niti sa osobom muškog, niti sa osobom ženskog pola, ne može to biti. Ja se dugi niz godina bavim 'veb kam modelingom', a eto, pre svega nekoliko meseci sam odlučila da postanem i Pornhab model i da postavljam svoje videe na Pornhabu. Ja sam inače egzibicionista - kaže Milf Lili, pa nastavlja.

- Što se tiče mog porno sveta, egzibicionizam - to je prikazivanje nagog tela, u javnosti, na mestima gde to nije svakidašnje raditi. Zato ja sebe smatram egzibicionostom, ali svakako se egzibicionizmom može smatrati kada neka mlada devojka ili žena obuče neku usku haljinu, ima izraženiji dekolte ili uske pantalone - kazala je Milf Lili.

Kako se može videti na klipovima koje postavlja na sajtu za odrasle, snimci su nastali u glavnim beogradskim lokacijama kao što su Kalemegdan i drugi parkovi. Snima i na benzinskim pumpama, u marketima i mnogim drugim veoma mestima gde najčešće ima mnogo ljudi.

Ona je pričala i o konkurenciji u poslu kojim se bavi, kao i o odnosu prema kolegama. Kaže da su među kolegama ima svakakvih, ali da je mnogo bitna podrška kolega, pogotovo kad ste novi u poslu.

- Ja bih uvek pomogla svakome, mislim da je svaki početak težak, ja kada sam počinjala da radim veb kam ja sam prošla kroz trnje bosa. To je bilo od toga da su mi ljudi uplaćivali lažni novac, ja to tada nisam znala, meni to nije imao niko da objasni - kaže Milf Lili.

Milf Lili ističe da je zarada dobra i poziva druge devojke da se uključe u posao ako to žele, ali kaže da je u poslu kojim se bavi jedna od bitnih stvari - karakter.

- Devojke, možete da pokušate, ali mnogo zavisi od vas i od vašeg karaktera - poručuje.

U kontaktu je sa Jelenom Krunić koja joj je kako kaže mnogo pomogla u jednom delu posla.

- Žene znaju mnogo čudne da budu, ili su mnogo dobre ili su mnogo loše i zavidne. Ja se držim po strani, ko god traži, ja ću mu pomoći. Pre par dana sam na nagovor ljudi koji me prate na Pornhabu otvorila i Onlifens nalog. Ja sam pre toga otvorila, međutim, ja onako ono gledam, gde ću ja da se maltretiram, meni je ono špansko selo - objašnjava Lili.

- Hvala bogu, para imam, snimam moje videe, lepo sam rangirana, dosta meni. Ja sam htela i da platim nekome samo da mi objasni kako i šta treba da uradim. I onda je sve to tako trajalo par meseci. Ja sam eto sticajem okolnosti stupila u kontakt sa Jelenom Krunić, i eto, nas dve smo sad u kontaktu i ona mi pomaže kad mi nešto treba da ne moram mnogo da se mučim - kaže Milf Lili.

