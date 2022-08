S*KSI MAMU ŠIKANIRAJU ZBOG POSLA: Ljubomorne žene joj smeštaju POLICIJU jer kad uspava decu snima 18+ sadržaj, ali to nije NAJGORE

Porno zvezda sa sajta za odrasle Lusi Benks (32) iz Perta u Australiji ispričala je kako su je ljubomorne mame prijavile policiji i uništile joj dom zbog njene karijere u pornoindustriji, piše Daily Star.

Ona, naime, na toj platformi zarađuje silan novac snimajući 18+ videe dok joj deca spavaju. Lusi voli da ispunjava seksualne fantazije svojim pretplatnicima, a nije joj teško ni da se namaže cela uljem u svojoj kuhinji.

Ona je na platformi za odrasle počela da radi 2019. godine i zarađuje do 60.000 funti mesečno (oko 8.400.00 dinara). Lusi je stoga svojim sinovima omogućila lagodan život i najbolje privatne škole.

Pre nego je postala porno zvezda, Lusi je bila korporativna bankarka. Ona je preko dana predana majka, a noću se pretvara u seksi domaćicu. Njena dva sina ne znaju kako ona zarađuje za život jer ona snimanja za OnlyFans odrađuje u sitne noćne sate dok oni čvrsto spavaju.

No, Lusin život ipak nije idiličan jer je progone hejteri. Oni je optužuju da svoju decu izlaže seksualnom radu i preduzeli su zastrašujuće mere da to spreče. Oni su je, naime, u dva navrata prijavili Službi za zaštitu dece i policiji.

Policajci su joj rekli da su dobili dojavu da ugrožava decu, a onda su joj javili da su tužbe odbačene. Lusi je morala da zakonski promeni ime i podnese više naloga za zabranu prilaska u pokušaju da izbegne bes ogorčenih roditelja.

No, stalne kritike njenog roditeljstva jako su je uznemirile. "Bila sam van sebe. To je bilo stvarno uznemirujuće za mene. Ja sam izuzetna majka i sve što radim je da osiguram da su moja deca sigurna i zaštićena", rekla je Lusi za news.com.au.

Podli hejteri čak su našli njenu adresu, pa su vandalizovali njen dom.

"Preselili smo se nekoliko nedelja nakon toga", kazala je užasnuta majka. Ona je i dalje nastavila da objavljuje snimke na OnlyFansu i tvrdi da je zbog toga bolja majka jer se sada u potpunosti može posvetiti svojoj deci, a pre to nije mogla jer je radila 60 sati nedeljno.

"Nakon škole pomažem sinovima oko zadataka, kuvam večeru i spremam ih u krevet. Moj sadašnji posao mi omogućuje fleksibilnost da to učinim... Moj prethodni posao nije. Upisala sam decu u privatne škole, kupila sam nam kuću i odličan automobil. Ako je cena toga to što me neki ljudi ne vole, onda je to u redu", istakla je Lusi.

