VOLIMO IH IZ FILMOVA, SERIJA I CRTAĆA, A NE ZNAMO ŠTA SU! Ko je komponovao ova slavna dela klasične muzike koja svi OBOŽAVAMO?

Crtani filmovi su za mnoge od nas važan deo detinjstva, a neke melodije klasične muzike koje su obogatile ove filovime prepoznamo čim ih čujemo, ali ne znamo ništa o njima.

Ovo su neke od najpoznatijih melodija iz istorije klasične muzike, kako bi od sada sa ponosom mogli da kažete - znam ovu kompoziciju!

1. Mocart – Mala noćna muzika

Zvanični naziv ovog komada je Serenada za gudače br. 13 u G-duru, a komponovao ju je Volfgang Amadeus Mocart 1787. godine. Nadimak je delu dao sam Mocart dok ga je upisivao u dnevnik u kom je detaljno opisivao svu muziku koju je napisao.

Muzika je korišćena u filmovima: Čarlijevi anđeli – Totalno zagušenje, Osmi putnik, Ejs Ventura i Ima nešto u vezi Meri (Svi su ludi za Meri), kao i u velikom broju TV programa i reklama. Kompozicija je veoma zastupljena u filmu Amadeus o samom kompozitoru.

2. Betoven – Za Elizu

Ovo delo klasične muzike nije objavljeno za vreme Betovenovog života, a otkriveno je tek četrdeset godina nakon njegove smrti.

To je jedan od razloga i zbog čega niko nije sasvim siguran ko je bila Eliza za koju je pisana… Pojedini muzikolozi čak misle da je naslov možda pogrešno prenesen i da se prvobitno zvao "Za Terezu".

Ko god da je bila srećnica kojoj je delo posvećeno, svi se slažu da je to jedno od najšarmantnijih komada za klavir ikada napisanih.

Zbog jednostavne, ali privlačne melodije, delo je bezbroj puta reinterpretirano, uključujući kubističko i džez izvođenje.

3. Pučini – 'O mio babbino caro' arija iz opere Đani Šiki

O mio babbino caro je čuvena arija iz komične opere Đani Šiki, koja govori o tome koliko daleko je spremna da ide jedna porodica kako bi osigurala da će naslediti novac od starijeg rođaka. Sam izvor za melodiju je neverovatan, a u njoj mlada Laureta, moli svog oca da joj dozvoli da se uda za Rinučia, čoveka kog voli.

Nalazi se na zvučnim zapisima za Dauntonsku opatiju, Mandolinu kapetana Korelija, Sobu sa pogledom...

4. J.S. Bah – Tokata i fuga u d-molu

Možda postoje neka izolovana plemena u Amazoniji koja nisu čula ovo delo. Malo je ljudi na svetu koji ne bi prepoznali ovu čuvenu Bahovu kompoziciju. Sam naziv vam verovatno ne govori ništa, ali garantujemo da ćete odmah prepoznati početak.

Najčešće ga poveziju sa horor ili filmovima o drakulama, a ovo najpoznatije delo za orgulje u Evropi, pojavilo se i u uvodnoj špici za Neobičan slučaj doktora Džekila i gospodina Hajda (1931).

5. Betoven – Simfonija br. 5 u c-molu

Ova Betovenova simfonija počinje sa možda četiri najpoznatija akorda svih vremena. Pojedini kritičari predlažu da ovo otvaranje predstavlja zvuk Sudbine koja kuca na vrata.

Ne znamo da li je Betoven baš to imao na umu – ali ono što je van svake sumnje - ovo delo je postalo toliko poznato da se pojavljuje i u modernim pop pesmama.

6. Vivaldi – Četiri godišnja doba

Četiri godišnja doba su grupa od četiri koncerta za violinu. Svaki daje muzički izraz godišnjem dobu – pa u njima možete da slušate cvokotanje zuba zimi, dramatičnu letnju oluju i dolazak lovaca u jesen.

Sva četiri koncerta su postala svetski poznata. U stvari, možda ste ih čak čuli kao melodiju koja označava poziv ili poruku na mobilnom telefonu.

7. Bize – Karmen

Bizeova opera Karmen iz 1875. godine prepuna je privlačnih melodija – od 'Toreadorove pesme' do 'Habanere' i arije 'L'amour est un oiseau rebelle' do same uvertire.

Bizeova muzika se poslednji put pojavila u Piksarovoj dečjoj avanturi Do neba, a pre toga je bila korišćena i u Ulici Sezam i, da ne zaboravimo, veliki broj epizoda crtanog filma Tom i Džeri.

Ono što mnogi možda ne znaju jeste da je Karmen bila prilično revolucionarna opera u XIX veku. Biza su smatrali pravim buntovnikom jer je svoju muziku postavio na tako rizičan zaplet. Ali opera je postala jedna od najuspešnijih ikada napisanih.

8. Johan Štraus II – Na lepom plavom Dunavu

Valcer Johana Štrausa II - Na lepom plavom Dunavu je postala toliko popularna da je postala nezvanična državna himna Austrije. Međutim, ljubitelji filma kompoziciju prepoznaju iz epskog filma Stenlija Kjubrika 2001: Odiseja u svemiru (1968), gde se koristi u zadivljujućoj uvodnoj sekvenci.

9. Ravel – Bolero

Ova melodija je postala poznata široj publici kada ju je klizački par Džejn Torvil i Kristofer Din iskoristio za svoj olimpijski nastup 1984. godine koji je osvojio zlatnu medalju.

Ravelova muzika prvobitno je nastala kao balet za rusku plesačicu Idu Rubinštajn, tako da slava koju je kompozicija dobila u XX kroz klizačku tačku Torvilove i Dina nije daleko od onoga što je kompozitor nameravao!

10. Delib – "Cvetni duet" iz opere Lakme

"Cvetni duet" - duet za mecosporan i sopran iz opere Lakme Lea Deliba, pravi je hit ovog francuskog kompozitora. I to ne običan, nego super-hit – jedan od najpoznatijih ikada napisanih. Interesantno je da ovaj druga dela ovog kompozitora nisu ni izbliza postigla popularnost ovog dueta, ali ga je ovaj jedan uvrstio u red besmrtnik kompozitora.

Slavu ovog dueta ponovo je oživeo Britiš Ervejz kada ga je iskoristio za svoju reklamu.

11. Grig – "U dvorani planinskog kralja" iz svite Per Gint

Kompozicija za orkestar Per Gint, Edvarda Griga prvobitno je napisana kao muzika za istoimenu Ibzenovu dramu. Grig je kasnije svoje delo pretvorio u dve svite, koje su postale njegove najpoznatije kompozicije.

Veliki je broj bendova koji su ovu temu koristili u svojim pesmama, a čak je i jedan čuveni zabavni park koristi za svoju reklamu.

12. Mocart – Uvertira iz Figarove ženidbe

Melodije ove operske uvertire su iznova korišćene u filmovima, TV emisijama, reklamama, pa čak i pop muzici. U filmu Vili Vonka i fabrika čokolade iz 1971. godine čućete kako Vili Vonka otvara vrata svoje fabrike čokolade svirajući na minijaturnom klaviru muziku iz ove uvertire.

Figarova ženidba priča o Figaru i Suzani, koji rade za grofa i groficu Almavivu, a čiji su planovi za venčanje naišli na jednu ili dve prepreke na putu... Jedna je od najčešće izvođenih opera svih vremena.

13. Pučini – "Nessun Dorma" iz Turandota

Pučinijeva operska arija "Nessun dorma" opčinila je publiku kada je iskorišćena kao himna za Svetsko prvenstvo u Italiji 1990. godine, u izvođenju legendarnog tenora Lučana Pavarotija.

Ova "himna" dolazi iz Pučinijeve poslednje opere Turandot, koja je zbog smrti kompozitora ostala nedovršena, a govori o brutalnoj princezi Turandot i njenoj vladavini.

Danas je ovaj komad klasik u takmičenjima za talente u pevanju koje se često prikazuju na televiziji.

14. Prokofjev – "Ples vitezova" iz Romea i Julije

Nije čudo da balet napisan na osnovu priče o Šekspirovim mladim ljubavnicima u svom centralnom delu ima tako dramatičnu kompoziciju. Zapravo, ovo delo je jedno od najdramatičnijih ikada napisanih.

15. Rosini – uvertira iz "Vilijam Tel"

Finale ove uvertire prepoznatljivo je po galopirajućem ritmu i solažama na trubama, a ljudi širom sveta je prepoznaju iz brojnih filmova i TV emisija. Postala je toliko poznata da je danas gotovo uobičajen zvulni zapis jurnjave ili ludorija.

(Kurir.rs/NationalGeographic)