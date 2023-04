"POMRAČENJE SUNCA MENJA SVET IZ KORENA?!" Astrološkinja kroz ovu pojavu analizirala sudbine Zelenskog, Putina i uticaj na Srbiju

Jutros oko 6.15 po našem vremenu došlo je hibridnog pomračenja Sunca u Ovnu. Iako nije vidljivo iz naših krajeva, njegov astrološki uticaj jednak je bilo gde u svetu. I da stvari neće biti tako sjajne, govore najavljeni izgledi da će ono dovesti do naglih završetaka, početaka i preokreta.

Astrolog i psiholog Ana Rakić gostovala je u jutarnjem programu Kurir televizije gde je otkrila koje promene donosi ovo hibridno pomračenje Sunca.

- Višeznačno je značenje ovog pomračenja i zavisi od tumačenja mundane astrologije ili natalne. Ovo nije potpuno pomračenje sunca već hibridno. Poslednje potpuno pomračenje smo imali 11. avgusta 1999. godine i sledeće potpuno pomračenje sunca će biti 12. avgusta 2026. godine. Hibridno pomračenje se vidi kao potpuno ako se posmatra iz centra, a sa strane je prstenasto - rekla je astrološkinja.

- Sunce simbolizuje energiju, život, ako posmatramo sa strane mundane astrologije onda vladara, cara, predsednika. Mesec je narod. Koliko god da sam optimistačna, pomračenja nisu dobra i pozitivna. Neminovno je da dođe do određenih promena. Pomračenje je na samom kraju Ovna na 29 stepenu. Nažalost, gospodin Zelenski nema dobar horoskop u smislu da li je napravio dobar izbor. Nije napravio dobar izbor i uvek postoje posledice naših odluka i poteza - istakla je astrološkinja.

Ovo pomračenje najavljuje početak kraja određenih lidera, a astrološkinja tvrdi da će biti i ekonomskih transformacija, problema sa hranom i da će dovesti do novog svetskog poretka.

- Ovo pomračenje najavljuje početak kraja određenih lidera, a to je svakako gospodin Zelenski. Bajden ima loše aspekte zdravstveno. gospodin Putin ima osetljiv period od 20. do 29. aprila, ali je on toliko zaštićen i njemu je svetla budućnost. Ovo pomračenje, nažalost, dovodi do početka određenih sukoba. Kina je jako važna i njeni odnosi sa njom. Biće i ekonomskih transformacija, problemi sa hranom i dovešće do novog svetskog poretka - rekla je astrološkinja.

Astrologinja je upozorila i da će novo pomračenje meseca 5. maja biti jako važno, te da je od 20. aprila do 15. maja važno da se ne donose odluke koje će po nas imati određene posledice.

- Kada govorimo o nama. Imamo novo pomračenje meseca 5. maja. Jako je važno da od 20. aprila do 15. maja ne doneti odluke koje će po nas imati određene posledice. Od 20. maja je osetljiva situacija za nas u Srbiji, za našeg predsednika koji će dobiti neku važnu sugestiju i šta je važno da izbegne - zaključila je astrološkinja.

Pomračenje Naime, ovo pomračenje je poznato kao hibridno pomračenje jer će se pomeriti sa potpunog pomračenja na prstenasto pomračenje Sunca dok će mesečeva senka juriti preko Zemlje. Hibridna eklipsa je fenomen koji se dešava kad je Mesec na udaljenosti na kojoj može potpuno da zakloni Sunce, ali, kako napreduje, blago se udaljava od Zemlje i prestaje da zaklanja Sunce, transformišući se u prstenasto pomračenje. Poslednje hibridno pomračenje dogodilo se pre skoro 10 godina, 3. novembra 2013. godine, a sledeće hibridno pomračenje Sunca dogodiće se u novembru 2031. Nakon te prilike, sledeći put kada će zemaljski posmatrači neba moći da vide hibridno pomračenje je 23. marta 2164. godine.

