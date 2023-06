STJUARDESA ZGROŽENA ONIM ŠTO LJUDI RADE U AVIONU! Ne može ODVRATNIJE, ljudi širom sveta u ŠOKU: Tu stavljamo lice! (VIDEO)

Jedna stjuardesa koja je na društvenoj mreži TikTok potpisana kao barbiebac.viajes otkrila je užasno ponašanje roditelja sa kojima se susrela mnogo puta u avionu.

Ona je otkrila kako mnogi roditelji imaju običaj da presvače bebu na stolu ispred sedišta, na kojem ljudi jedu, piju, pa neretko i spavaju.

- Ja sam kao stjuardesa sam gomilu puta videla nešto užasno. Videla sam kako mama, ili tata, presvlače bebi pnelu na stolu koji je ispred sedišta i to me natera da odem kod njih i kažem im da to ne rede. Na tom stolu se jede, pije, a neki putnici i spavaju naslonjeni na njega, to im nikako ne preporučujem - rekla je stjuardesa i objasnila gde se nalazi sto za presvlačenje bebe u avionu i dodala:

- Kada presvučete bebu ne bacajte prljavu pelenu u wc šolju, postoji kanta u kupatilu. I još gore nemojte davati prljavu pelenu stjuardesi u ruke, to je samo gadno.

"Neee, kakav užas", "Od sada obavezno nosim vlažne maramice sa sobom, da očistim sto", "Hvala, sada ću bogami nositi mokre peškire", "Poneću stolnjak sa sobom u avion", komentarisali su užasnuti tiktokeri.

(Kurir.rs)

Bonus video:

06:52 ISPRAVLJA SE ISTORIJSKA NEPRAVDA NAD SRBIMA! Češki predsednik otkriva ISTINU o ratu u SFRJ, a evo kako je SPASAO SRPSKI AERODROM!