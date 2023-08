"U TE DVE REČI UTKANI SU SVI LJUDSKI ZAKONI" Janjić analizira citat patrijarha Pavla: Dugo sam se bavio suštinom te rečenice

Patrijarh Pavle bio je izuzetna figura u srpskoj i svetskoj pravoslavnoj zajednici. Njegov život i delo obeležili su ga kao duhovnog lidera, intelektualca i simbola vere, čija blagost, jednostavnost i posvećenost služenju drugima ostaju neizbrisivo urezani u sećanju mnogih.

Patrijarh Pavle je postao 44. poglavar Srpske pravoslavne crkve 1990. godine, preuzimajući odgovornost u vreme velikih izazova i promena kako u crkvenom tako i u društvenom kontekstu.

foto: Nikola Anđić

Gost "Pulsa Srbije" je prof. dr Jovan Janjić, pisac i pravnik koji prepričava verovanja i priče patrijarha, te oživljava njegov duh.

Sada je maltene izneo analizu jednu od najpoznatijih rečenica poglavara SPC, a koja glasi 'budimo ljudi'.

00:52 U TE DVE REČI UTKANI SU SVI LJUDSKI ZAKONI Janjić analizira rečenicu patrijarha Pavla: Dugo sam se bavio suštinom te rečenice

- Kada kažemo 'budimo ljudi' ne treba da kažemo na koga mislimo, podrazumeva se da mislimo na patrijarha Pavla. Koliko je ta rečenica mudra. Dugo sam se bavio time, da objasnim suštinu te dve reči, kada me ljudi pozivaju. Bio sam u Rumuniji, tamo sam štampao bukmarkere sa njegovim rečima. Samim tim sam objašnjavao šta znači to 'budimo ljudi'. To sam definisao, nadam se da ćete se složiti sa mnom, kao najkraći zakon. U te dve reči utkani su svi ljudski zakoni, svi zakoni ovoga sveta. Ta rečenica nam upravo govori da pratimo pust časti i poštenja.

01:59 KAO DA NIJE PROŠLO 12 GODINA: Patrijarh Pavle nije živeo za sebe, nego za svet ZATO ŽIVI VEČNOST!