"POSETIĆE HITNU ZA NEKOLIKO DANA": Italijanka zgrabila PECIVO, a ono što je uradila sa njim ZGROZILO je sve na mrežama (VIDEO)

Neki vole da dodaju više soli, bibera, raznih začina ili pak kečapa kako bi dali dodatni ukus svojim jelima, a što kažete na more? Naime, društvenim mrežama se širi snimak koja je postao viralan, a prikazuje Italijanku Arijel Mendi koja se pohvalila neobičnom pripremom obroka.

Dok je s prijateljima uživala na čamcu, Arijel je pripremila nesvakidašnji "morski obrok". Zgrabila je pecivo i umočila ga u more, kratko ga protresla i počela pripremati sendvič. Zatim je uzela mocarelu, pa umočila i nju u more, potopila sendvič morskom vodom koja se cedila iz mocarele i slasno zagrizla sir, a potom i sendvič.

Burne reakcije

Sudeći prema njenoj reakciji, ovo joj nije prvi put da je to učinila, a ekipa na internetu počela ju je napadati u komentarima.

"Zašto je to učinila?", "Ova će posetiti hitnu za nekoliko dana", "More nije nešto što se uključuje u ishranu", "Zaboravite na mikroorganizme i mikroplastiku, ali mokri hleb?", neki su od komentara.

Tradicija iz Pulje

Nakon što je priča postala viralna, italijanski mediji su se raspisali kako je reč o drevnoj tradiciji iz Pulje te da su ribari umakali hranu u more još pre 50-ak godina.

No javili su se i oni koji tvrde da je more zagađenije nego što je bilo u prošlom veku, a naglašavaju i kako postoje studije koje objašnjavaju zašto hrana namočena u more može biti štetna.

(Kurir.rs)